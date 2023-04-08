Гусев не сыграет за СКА в 4-м матче серии с ЦСКА. Он 2-й снайпер и бомбардир клуба в плей-офф

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Дамир Жафяров Хоккей

Никита Гусев не сыграет за СКА в четвертом матче серии с ЦСКА

Игра состоится сегодня, 8 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Напомним, 30-летний Гусев был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены.

В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.

Он второй снайпер и бомбардир СКА в нынешнем Кубке Гагарина.

В четвертом матче также не сыграет Дамир Жафяров.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Ротен волевого мужика включил, лол.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Ну, Гусев набирал большое количество очков против Минска и Торпедо. Нижегородцы играют в атакующий хоккей. А вот когда пришла топовая команда, Гусь исчез как фанера над Берлином.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
genowayy
Проиграют сегодня и всех собак ещё на него повесят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bokoffsky
Прикольно.
Йозэ Марино, йопте!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Берегите воду- пейте пиво?!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Он теперь в Пивцы записался 🤣.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Кто идет за Клинским ? Я спрашиваю кто идет за Клинским ? - раздавалось из раздевалки после третего матча .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
duplex37
Надо водку пить
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий