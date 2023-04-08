Гусев не сыграет за СКА в 4-м матче серии с ЦСКА. Он 2-й снайпер и бомбардир клуба в плей-офф

Никита Гусев не сыграет за СКА в четвертом матче серии с ЦСКА

Игра состоится сегодня, 8 апреля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что отстранение связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Напомним, 30-летний Гусев был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены.

В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.

Он второй снайпер и бомбардир СКА в нынешнем Кубке Гагарина.

В четвертом матче также не сыграет Дамир Жафяров.