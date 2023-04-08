Ротенберг об изменениях в составе СКА: «Мы новорожденные, начинаем с чистого листа»

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Роман Ротенберг высказался об изменениях в составе СКА

Четвертый матч серии против ЦСКА (1-2) пропускают Никита Гусев и Дамир Жафяров.

«Внесли много изменений. Это было обосновано прошлой игрой. Но что прошло, то прошло.

Мы новорожденные, начинаем с чистого листа. Все только начинается», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Гусев не сыграет за СКА в 4-м матче серии с ЦСКА. Он 2-й снайпер и бомбардир клуба в плей-офф

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2 комментария

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urloff
О, Система 2.0...
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Александр_Ронни
Все плавно заканчивается, Рома, ты идешь на дно с такими решениями
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