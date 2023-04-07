Роман Ротенберг: «Стараюсь становиться лучше с каждым годом. Родные, друзья и болельщики – вы все помогаете мне прогрессировать и достигать новых вершин»

Теги СКА ФХР болельщики КХЛ Роман Ротенберг соцсети Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку

Сегодня, 7 апреля, тренеру исполнилось 42 года.

«Дорогие друзья! Сегодня я получил множество поздравлений от самых разных людей. Хочу поблагодарить всех за теплые слова в свой адрес.

После каждой игры я говорю, что самый важный для нас матч – следующий. Такой же подход должен быть и в жизни – самый важный день, самый важный год – следующий. Стараюсь становиться лучше с каждым годом.

Родные, близкие, друзья и болельщики – вы все вместе помогаете мне прогрессировать и достигать новых вершин. Огромное вам спасибо за поддержку! Ваш Роман Ротенберг», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

ФХР поздравила Ротенберга с 42-летием: «Нас вдохновляют ваша кипучая деятельность и готовность отдавать себя без остатка работе на благо игры»

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Wings the best
Ответ йозе марино
с др братишка, спасибо за мем)), вот подарок:🌭
Неплохо. Думаю тёзка оценит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
У него есть болельщики?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Роман, бюджетники это не болельщики, у них выбора нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Суворов
Прогресс Романа виден только в количестве медалей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бобынин
Какое талантище воспитали!!! Достойной продолжатель славной советской тренерской школы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Wings the best
А зачем вы повторяет ту же самую новость Спортц?
Платят вам за это,башляют?! Признайтесь,не стесняйтесь уж.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Pitbulbest
Да ну прям не понимает)) Он сколько лет уже внутри команды варится, вспомни какие у него учителя были. Один Знарок чего стоит)
Его уровень это Сочи, таким составом как у СКА он рулит только с помощью денег. Роль статуи ему очень подходит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КараТэ
Ответ Pitbulbest
Ну при том же Брагине и его предшественниках почему-то не получалось, при том, что прошлые составы были сильнее теперешнего.
Я не знаю,как именно вы мыслите,но я провел в хоккее всю свою жизнь почти и хочу вам сказать,что это не тренер,это мальчик,который выпросил игрушку и пытается кому то что то доказать.Все игроки в лиге,включая конечно же ска смеются над этим цирком и над этой персоной,которая не имет ничего общего с хоккеем и уж тем более с тренерством
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitbulbest
Ответ Олег
В том что РОТЕНБЕРГ не понимает в хоккейе не черта. Корешок вот каво благодарить надо.
Да ну прям не понимает)) Он сколько лет уже внутри команды варится, вспомни какие у него учителя были. Один Знарок чего стоит)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitbulbest
Ответ КараТэ
Кто выйграл? Он? Или те люди,которые сооят рядом на скамейке и те ребятки(лучшие по сути в лиге) ?
Ну при том же Брагине и его предшественниках почему-то не получалось, при том, что прошлые составы были сильнее теперешнего.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Галкин
Так он ещё и вице-президент ФХР ! Ну тогда, всё ясно, эта контора не отстанет от КХЛ , так и будет диктовать свои порядки, и не будет у нас интересного хоккея ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КараТэ
Ответ Pitbulbest
Выиграли регулярку с хорошим отрывом, бьются в ПО, может даже и ЦСКА получится пройти. Так в чём невезение-то?)
Кто выйграл? Он? Или те люди,которые сооят рядом на скамейке и те ребятки(лучшие по сути в лиге) ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
с др братишка, спасибо за мем)), вот подарок:🌭
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bulkin70
Так держать, Роман Борисыч, КГ не за горами!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Pitbulbest
Выиграли регулярку с хорошим отрывом, бьются в ПО, может даже и ЦСКА получится пройти. Так в чём невезение-то?)
В том что РОТЕНБЕРГ не понимает в хоккейе не черта.
Корешок вот каво благодарить надо.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitbulbest
Ответ Олег
Ромка да поймите, хоккей не ваш вид спорта. Синхронное плавание, вот чем нужно заняться. Соболезную СКА, не повезло с тренером.
Выиграли регулярку с хорошим отрывом, бьются в ПО, может даже и ЦСКА получится пройти. Так в чём невезение-то?)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitbulbest
Хорошим подарком на ДР конечно была бы победа в серии с ЦСКА.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ромка да поймите, хоккей не ваш вид спорта.
Синхронное плавание, вот чем нужно заняться.
Соболезную СКА, не повезло с тренером.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doronya
Никита Г: «поднимаю эту баночку пива за тебя коач»
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Wings the best
Рома,с Днём Рождения конечно...
Но,покинь мир нашего хоккея пожалуйста.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Молодец Роман Ротенберг.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий