Роман Ротенберг: «Стараюсь становиться лучше с каждым годом. Родные, друзья и болельщики – вы все помогаете мне прогрессировать и достигать новых вершин»

Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку

Сегодня, 7 апреля, тренеру исполнилось 42 года.

«Дорогие друзья! Сегодня я получил множество поздравлений от самых разных людей. Хочу поблагодарить всех за теплые слова в свой адрес.

После каждой игры я говорю, что самый важный для нас матч – следующий. Такой же подход должен быть и в жизни – самый важный день, самый важный год – следующий. Стараюсь становиться лучше с каждым годом.

Родные, близкие, друзья и болельщики – вы все вместе помогаете мне прогрессировать и достигать новых вершин. Огромное вам спасибо за поддержку! Ваш Роман Ротенберг», – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.

ФХР поздравила Ротенберга с 42-летием: «Нас вдохновляют ваша кипучая деятельность и готовность отдавать себя без остатка работе на благо игры»