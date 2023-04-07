Роман Ротенберг: «Стараюсь становиться лучше с каждым годом. Родные, друзья и болельщики – вы все помогаете мне прогрессировать и достигать новых вершин»
Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков за поддержку
Сегодня, 7 апреля, тренеру исполнилось 42 года.
«Дорогие друзья! Сегодня я получил множество поздравлений от самых разных людей. Хочу поблагодарить всех за теплые слова в свой адрес.
После каждой игры я говорю, что самый важный для нас матч – следующий. Такой же подход должен быть и в жизни – самый важный день, самый важный год – следующий. Стараюсь становиться лучше с каждым годом.
Родные, близкие, друзья и болельщики – вы все вместе помогаете мне прогрессировать и достигать новых вершин. Огромное вам спасибо за поддержку! Ваш Роман Ротенберг», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.
ФХР поздравила Ротенберга с 42-летием: «Нас вдохновляют ваша кипучая деятельность и готовность отдавать себя без остатка работе на благо игры»
Платят вам за это,башляют?! Признайтесь,не стесняйтесь уж.
Корешок вот каво благодарить надо.
Синхронное плавание, вот чем нужно заняться.
Соболезную СКА, не повезло с тренером.
Но,покинь мир нашего хоккея пожалуйста.