Гатиятулин удостоен звания «Заслуженный тренер России», Бывальцев, Сергей Телегин, Карпухин и Капустин получили звания мастеров спорта

Теги Трактор КХЛ Кирилл Капустин Анвар Гатиятулин Алексей Бывальцев Илья Карпухин Сергей Телегин Хоккей

Анвар Гатиятулин удостоен звания «Заслуженный тренер России»

Игроки «Трактора» Алексей Бывальцев, Сергей Телегин, Илья Карпухин и Кирилл Капустин получили звания мастеров спорта России.

Награждение состоялось сегодня в Златоусте.

Гатиятулин начинал тренерскую карьеру в хоккейной школе «Трактор», где был тренером команды 2000-го года рождения. Под его руководством выступал защитник Сергей Телегин. В прошлом году хоккеист стал серебряным призером Олимпиады-2022 и получил звание «Заслуженный мастер спорта». За успехи своего воспитанника Гатиятулин был удостоен звания «Заслуженный тренер России».

Награду тренеру вручили заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров и глава Златоуста Максим Пекарский.

Бывальцев, Телегин, Карпухин и Капустин в прошлом году в составе «Трактора» стали бронзовыми призерами чемпионата КХЛ-2021/22. За это достижение они получили звания мастеров спорта России. 

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1 комментарий

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Алексей Табашников
Нда....В следующий раз после провала сезона 23/24, будет Герой России....
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