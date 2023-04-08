Гатиятулин удостоен звания «Заслуженный тренер России», Бывальцев, Сергей Телегин, Карпухин и Капустин получили звания мастеров спорта
Анвар Гатиятулин удостоен звания «Заслуженный тренер России»
Игроки «Трактора» Алексей Бывальцев, Сергей Телегин, Илья Карпухин и Кирилл Капустин получили звания мастеров спорта России.
Награждение состоялось сегодня в Златоусте.
Гатиятулин начинал тренерскую карьеру в хоккейной школе «Трактор», где был тренером команды 2000-го года рождения. Под его руководством выступал защитник Сергей Телегин. В прошлом году хоккеист стал серебряным призером Олимпиады-2022 и получил звание «Заслуженный мастер спорта». За успехи своего воспитанника Гатиятулин был удостоен звания «Заслуженный тренер России».
Награду тренеру вручили заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров и глава Златоуста Максим Пекарский.
Бывальцев, Телегин, Карпухин и Капустин в прошлом году в составе «Трактора» стали бронзовыми призерами чемпионата КХЛ-2021/22. За это достижение они получили звания мастеров спорта России.
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