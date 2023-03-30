Агент Шумакова: «Тренер в Минске много обещал, а ничего не выполнил. Стоило принять предложение «Адмирала»

Теги Трактор Шуми Бабаев Динамо Минск КХЛ Леонид Тамбиев Сергей Шумаков Адмирал Анвар Гатиятулин Крэйг Вудкрофт Хоккей

Агент Сергея Шумакова допускает, что его клиенту было бы лучше перейти в «Адмирал».

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард выступал за «Трактор» и минское «Динамо».

– Появлялась информация, что минское «Динамо» может продлить контракт с Сергеем Шумаковым. Это соответствует действительности?

– С Минском не было никаких разговоров. И я пока не общался с Сергеем. Он как раз должен скоро прилететь в Москву, и тогда мы с ним поговорим.

– В чем причины, на ваш взгляд, такого неудачного сезона для Шумакова?

– Думаю, нужно просто найти своего тренера, который поможет ему вернуться на свой уровень. Кроме минского «Динамо», у нас еще было предложение из «Адмирала». Может быть, здесь и моя ошибка, что мы сделали неправильный выбор.

Из Минска лично звонил главный тренер Крэйг Вудкрофт и много всего обещал, а в итоге ничего не выполнил. В очередной раз обманули парня.

Наверное, стоило принять предложение «Адмирала», игра в этой команде больше бы ему помогла. Хотя сам Леонид Тамбиев не звонил и не выражал личную заинтересованность, в отличие от Вудкрофта. По сути все решил именно звонок.

– Возможно, сказалось то, что Шумаков поздно начал сезон?

– Он ждал «Трактор», таково было его решение. Конечно, из-за этого он много потерял, не было предсезонки с командой и сезон получился скомканным. Но видите, как с «Трактором» все получилось.

– С «Трактором» нормально простились?

– Разошлись – и все. К руководству «Трактора» вообще вопросов нет.

– Получается, Анвар Гатиятулин – не подходящий тренер для Шумакова?

– Скорее, Шумаков не его игрок, – сказал Шуми Бабаев.

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5 комментариев

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Dragon10
Скорее, Шумаков не его игрок... Слово "его" выглядит здесь каким то инородным, или устаревшим)
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HockeyMan
Сколько еще нужно лет, что бы понять, что его тренера не существует?)
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heivani
В Екатеринбурге ,,обманулся’’,затем в родном Челябинске,потом на посошок - в Минске.И бабла поднял нехило,нигде не напрягаясь.
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oldgordon
Да этот парень сам не одну команду обманывал. Он давно уже не игрок и не боец, хочет только бабки получать за своё фигурное катание. Закончился как игрок, пытается на своем имени что-то заполучить, но вряд ли кому-то интересен по большому счёту.
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Rialto
В очередной раз обманули парня.... ну ну...
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