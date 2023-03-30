Агент Шумакова: «Тренер в Минске много обещал, а ничего не выполнил. Стоило принять предложение «Адмирала»

Агент Сергея Шумакова допускает, что его клиенту было бы лучше перейти в « ».

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард выступал за «Трактор» и минское « ».

– Появлялась информация, что минское «Динамо» может продлить контракт с Сергеем Шумаковым. Это соответствует действительности?

– С Минском не было никаких разговоров. И я пока не общался с Сергеем. Он как раз должен скоро прилететь в Москву, и тогда мы с ним поговорим.

– В чем причины, на ваш взгляд, такого неудачного сезона для Шумакова?

– Думаю, нужно просто найти своего тренера, который поможет ему вернуться на свой уровень. Кроме минского «Динамо», у нас еще было предложение из «Адмирала». Может быть, здесь и моя ошибка, что мы сделали неправильный выбор.

Из Минска лично звонил главный тренер и много всего обещал, а в итоге ничего не выполнил. В очередной раз обманули парня.

Наверное, стоило принять предложение «Адмирала», игра в этой команде больше бы ему помогла. Хотя сам не звонил и не выражал личную заинтересованность, в отличие от Вудкрофта. По сути все решил именно звонок.

– Возможно, сказалось то, что Шумаков поздно начал сезон?

– Он ждал «Трактор», таково было его решение. Конечно, из-за этого он много потерял, не было предсезонки с командой и сезон получился скомканным. Но видите, как с «Трактором» все получилось.

– С «Трактором» нормально простились?

– Разошлись – и все. К руководству « » вообще вопросов нет.

– Получается, Анвар Гатиятулин – не подходящий тренер для Шумакова?

– Скорее, Шумаков не его игрок, – сказал Шуми Бабаев.