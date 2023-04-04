Гущин забросил 17-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Сан-Хосе». У Мухамадуллина 0+3 в 7 играх

Даниил Гущин забросил 17-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Сан-Хосе»

Форвард «Барракуды» отличился в матче с «Коачеллой» (3:4 Б) в регулярном чемпионате АХЛ.

« » вернул 21-летнего россиянина в фарм-клуб после дебюта в в матче с «Аризоной» (7:2). В нем нападающий открыл счет своим голам в лиге.

В на счету Гущина стало 37 (17+20) очков в 62 матчах при полезности «минус 18».

Отметим, что в сегодняшнем матче результативной передачей отметился защитник «Барракуды» . В его активе 3 (0+3) балла в 7 играх сезона при полезности «+1».