Гущин забросил 17-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Сан-Хосе». У Мухамадуллина 0+3 в 7 играх

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Шакир Мухамадуллин Даниил Гущин Хоккей

Даниил Гущин забросил 17-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Сан-Хосе»

Форвард «Барракуды» Даниил Гущин отличился в матче с «Коачеллой» (3:4 Б) в регулярном чемпионате АХЛ. 

«Сан-Хосе» вернул 21-летнего россиянина в фарм-клуб после дебюта в НХЛ в матче с «Аризоной» (7:2). В нем нападающий открыл счет своим голам в лиге. 

В АХЛ на счету Гущина стало 37 (17+20) очков в 62 матчах при полезности «минус 18». 

Отметим, что в сегодняшнем матче результативной передачей отметился защитник «Барракуды» Шакир Мухамадуллин. В его активе 3 (0+3) балла в 7 играх сезона при полезности «+1». 

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