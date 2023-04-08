Замминистра спорта РФ Морозов о сокращении лимита в КХЛ: «Инициатива принадлежит ФХР. Мы находим компромисс, у этих организаций тесные связи»

Теги ФХР КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Алексей Морозов Хоккей

Заместитель министра спорта РФ рассказал о взаимодействии ведомства с КХЛ по лимиту

Со следующего сезона лимит на легионеров в лиге сократится с 5 до 3 хоккеистов в заявке на игру.

– Как Министерство взаимодействует с КХЛ?

– КХЛ – субъект профессионального спорта. В законе «О спорте» этому посвящен целый раздел. У лиги есть права и обязанности. Соответственно, Минспорта взаимодействует с КХЛ в сфере развития профессионального спорта. Мы прислушиваемся к запросам лиги, совместно вырабатываем различные нормативные акты.

– Расскажите, как функционирует механизм рассмотрения Минспорта различных инициатив. Например, ФХР решила сократить в КХЛ число легионеров с пятерых до трех. Соглашаясь с этой инициативой, вы опирались на доводы ФХР или проводили самостоятельный анализ причин и последствий?

– По закону вопрос количества легионеров – прерогатива федерации, но утверждается лимит действительно приказом Минспорта. Инициатива принадлежит федерации. Далее идет обсуждение широким кругом участников – обязательно лига. При необходимости, если вопрос сложный, мы собираем экспертный совет. Это официальный орган при Министерстве спорта.

Но, как правило, между мнениями федерации и лиги находим компромисс. У федерации, естественно, свой интерес. Это подготовка спортсменов и получение качественных игроков для сборной. У лиги свои резоны – звезды, зрелищность, коммерция. Здесь нужно сохранять баланс, что мы и стараемся сделать.

Если говорить о ФХР и КХЛ, мы знаем, что у этих организаций тесные связи. Например, представители федерации присутствуют в руководящих органах лиги. И наоборот. Не стоит забывать, что права на проведение чемпионата России принадлежат ФХР.

И раз федерация передает их КХЛ, то ее в целом устраивает работа лиги, она отвечает целям и задачам ФХР, – сказал Алексей Морозов (тезка и однофамилец президента лиги – прим. Sports.ru). 

Зачем в России лимит на легионеров? Все просто: власть не верит в наших игроков и жутко боится конкуренции

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4 комментария

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srs
Люди массово уехали и на них ввели лимит. Блестяще. Как же удобно заниматься ерундой, ерунду обсуждать
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Melnikov1968
Интересно было бы узнать как НХЛ взаимодействует с хоккейными федерациями Канады и США. В НХЛ нет лимита, однако количество хороших игроков в Канаде и США с каждым годом только увеличивается. Значит дело не в лимите, а в подготовке игроков и тренерских кадрах. Если нашего игрока вытесняет из состава средний легионер, значит уровень его подготовки не дотягивает до КХЛ. Для получения игровой практики есть ВХЛ и МХЛ, развивайте эти лиги.
+2
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bars1998
Ответ Rialto
Это не компромисс, вы просто шестёрки.
🤣🤣🤣Действительно что они против ничего не говорят, подумаешь КХЛ полностью на Госфинансирование🤣🤣🤣
0
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Rialto
Это не компромисс, вы просто шестёрки.
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0
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