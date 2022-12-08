Вайсфельд о лимите в КХЛ: «Пусть ФХР проводит чемпионат России. Для чего нужна лига, которая не может установить внутренние правила?»

Леонид Вайсфельд прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Никто не объясняет, почему принято такое решение. Было пять, стало три… А почему не ноль или восемь? У меня сразу возникает вопрос: «А для чего нужна лига, которая не может установить у себя внутренние правила?» Пусть тогда ФХР проводит чемпионат России и отвечает за все. А то получается, что соревнование проводит лига, а правила диктует федерация.

Когда дилетанты занимаются вопросом, они следуют линейной зависимости – было пять легионеров, стало три, значит, на два освободившихся места поставят двух молодых ребят. Но не поставят! Когда люди далеки от реальности, они принимают такие решения.

Правильная постановка вопроса такова: «Чего они хотят добиться?» Если поднять уровень соревнований, увеличить посещаемость и повысить престиж лиги, тогда, безусловно, это очень плохое решение. Мы и так находимся в изоляции, и если это решение принято для того, чтобы усугубить ситуацию, то цель достигнута. А популистские рассказы о том, что будут ставить молодых ребят, ничего не стоят.

Кто больше проиграет от такого решения? Команды типа или , но точно не топ-клубы. Потому что приглашение иностранцев – это один из немногих инструментов, который может хоть как-то компенсировать разницу в возможностях команд. При этом, напомню, , минское и остаются без лимита на иностранцев. А натурализованные казахстанцы и белорусы по-прежнему не будут считаться легионерами.

Но если в Минспорта сотрудники такие принципиальные, то пусть тогда уберут эту норму. Но это сделать невозможно по политическим мотивам. Кто-нибудь может представить себе, что комиссару НХЛ Гэри Беттмэну какое-нибудь Министерство спорта сказало, сколько в командах должно быть иностранцев? Нет, конечно! У него есть два документа – законы США и Канады. Он не нарушает их, а все остальное – это внутреннее дело лиги.

Тогда не нужно было делать популистские лозунги – «Догоним и перегоним НХЛ!» Как, если лига даже не может установить у себя внутренние правила?!» – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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