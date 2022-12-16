Александр Кожевников: «Не думаю, что сокращением лимита можно увеличить мастерство игроков. Рост идет, когда есть конкуренция»
Александр Кожевников прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.
– Минспорт и ФХР решили количество легионеров сократить в следующем сезоне в КХЛ до трех. Пользу это принесет?
– Я не понимаю, зачем это нужно. Пять человек – оптимальный вариант. Золотая середина. Ведь наши сильнейшие игроки все равно уезжают за океан. Да и средние хоккеисты – тоже.
Не думаю, что сокращением лимита как-то можно увеличить мастерство игроков. Да, может, россияне будут получать больше игрового времени, но рост идет, только когда конкуренция есть в составе. А если ее нет, то развитие не происходит, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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