Защитник «Ак Барса» Лучевников о 3-1 с «Авангардом»: «Рано говорить, что в серии все решено. Самый тяжелый шаг впереди»

Константин Лучевников считает, что в серии «Ак Барса» и «Авангарда» еще ничего не решено

Защитник казанцев высказался после победы над омичами (1:0, 3-1) в финале Востока.

«Нас перед игрой предупреждали, что « » агрессивно начнет и надо будет потерпеть. И мы сыграли по заданию.

Конечно, мы ждали, что можем взять два матча в Омске, мы всегда выходим играть на победу. Наверное, первый период был самым сложным, «Авангард» предложил высокие скорости.

Еще рано говорить, что в серии все решено, самый тяжелый шаг впереди», – сказал Лучевников.

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