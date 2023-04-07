Белов о словах Воронкова: «Пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком»
Антон Белов отреагировал на слова Дмитрия Воронкова о том, что «Ак Барс» не отпустит серию
«Авангард» проиграл казанцам в четвертой игре серии плей-офф (0:1, 1-3).
«Воронков сказал, что «Ак Барс» не отдаст серию? Слушайте, молодой человек пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком.
Мы готовимся к следующей игре. Он еще сказал, что в Демченко специально врезался? Ну, у человека на лице все написано. Нет смысла обсуждать это.
Настрой на пятый матч? Нам давали рекомендации в плей-офф отдыхать головой от хоккея в дни отдыха. Надо разгружать не только тело, стараемся этой формулы придерживаться.
«Ак Барс» – четко тренерская команда, команда большого тренера. У них четко прослеживается его мысль, они терпят в обороне и рассчитывают на мастеров в атаке», – сказал защитник «Авангарда» Белов.
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