Белов о словах Воронкова: «Пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком»

Антон Белов отреагировал на слова Дмитрия Воронкова о том, что «Ак Барс» не отпустит серию

«Авангард» проиграл казанцам в четвертой игре серии плей-офф (0:1, 1-3).

« сказал, что «Ак Барс» не отдаст серию? Слушайте, молодой человек пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком.

Мы готовимся к следующей игре. Он еще сказал, что в специально врезался? Ну, у человека на лице все написано. Нет смысла обсуждать это.

Настрой на пятый матч? Нам давали рекомендации в плей-офф отдыхать головой от хоккея в дни отдыха. Надо разгружать не только тело, стараемся этой формулы придерживаться.

«Ак Барс» – четко тренерская команда, команда большого тренера. У них четко прослеживается его мысль, они терпят в обороне и рассчитывают на мастеров в атаке», – сказал защитник « » .

«Ак Барс» – в одной победе от финала Кубка Гагарина! Вытерпел в обороне и затолкал с пятака в конце игры