Белов о словах Воронкова: «Пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Антон Белов КХЛ Кубок Гагарина Василий Демченко Чемпионат.com Дмитрий Воронков Хоккей

Антон Белов отреагировал на слова Дмитрия Воронкова о том, что «Ак Барс» не отпустит серию

«Авангард» проиграл казанцам в четвертой игре серии плей-офф (0:1, 1-3).

«Воронков сказал, что «Ак Барс» не отдаст серию? Слушайте, молодой человек пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком.

Мы готовимся к следующей игре. Он еще сказал, что в Демченко специально врезался? Ну, у человека на лице все написано. Нет смысла обсуждать это.

Настрой на пятый матч? Нам давали рекомендации в плей-офф отдыхать головой от хоккея в дни отдыха. Надо разгружать не только тело, стараемся этой формулы придерживаться.

«Ак Барс» – четко тренерская команда, команда большого тренера. У них четко прослеживается его мысль, они терпят в обороне и рассчитывают на мастеров в атаке», – сказал защитник «Авангарда» Белов.

«Ак Барс» – в одной победе от финала Кубка Гагарина! Вытерпел в обороне и затолкал с пятака в конце игры

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1 комментарий

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КараТэ
Антошу рвануло.Это уже знак.Авангарду значит плохо
+2
0
+2
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