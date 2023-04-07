Дмитрий Воронков: «Ак Барс» не отпустит серию с 3-1»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков высказался после матча плей-офф с «Авангардом» (1:0, 3-1)

«Поздно случилось первое удаление? Это плей-офф, все понимают цену удалений. Много ключевых моментов при игре в меньшинстве.

Два полета на Дальний Восток? Это давно уже было. Восстановились, отдохнули с тех пор.

Без разницы, где играть – дома или в гостях. Мы не отпустим серию с 3-1», – сказал нападающий «Ак Барса» Воронков.

«Ак Барс» – в одной победе от финала Кубка Гагарина! Вытерпел в обороне и затолкал с пятака в конце игры

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11 комментариев

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Илья Муромцев
Ответ Евгений Гладков
И как вам? Нравится такое смотреть? Когда ха 13 мин в овертайме команда делает 2 броска и выигрывает
А ты че опять не смотришь?))
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Евгений Гладков
Ответ KSA1985
До начала серии говорил о приемуществе Казани в серии, объясняя это тем, что АкБарс при Билле более организованная и дисциплированная команда, что касается Авангарда, то рисуной игры Кравца, я так и не понял. Результат приносит первое ,частично второе звено . Это очень похоже на путь Магнитки ( в своё время с Мозякиным) , одним звеном забрали кубок. Поэтому Авангарду и фартило, пока не нарвались организованную дисциплину
И как вам? Нравится такое смотреть? Когда ха 13 мин в овертайме команда делает 2 броска и выигрывает
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Marat82
Я тоже думал, что Металлург возьмёт кубок в Магнитогорске, в пятом матче финала, а получилось известно как. Не говори гоп...
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Maturmalai
Давай, Загитов, закрывай их.
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KSA1985
До начала серии говорил о приемуществе Казани в серии, объясняя это тем, что АкБарс при Билле более организованная и дисциплированная команда, что касается Авангарда, то рисуной игры Кравца, я так и не понял. Результат приносит первое ,частично второе звено . Это очень похоже на путь Магнитки ( в своё время с Мозякиным) , одним звеном забрали кубок. Поэтому Авангарду и фартило, пока не нарвались организованную дисциплину
+1
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+1
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barsik94
Блин, Дима, 10 лет назад мы тоже так думали, а в итоге доигрались до 7 матча и пропустили в нем за 30 секунд до конца 3 периода от Костицына. Так что лучше не надо таких шапкозакидательств
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Workaholic
Ой, да ты играй лучше, а не чеши языком...пока у соперника есть попытка, он ещё не проиграл
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Александр Невский
будет все впереди
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Doronya
Обычно после таких слов начинается самое интересное)))
Обычное хвастовство уже проехали... Адмирал, сейчас Авангард... Смешно читать их коменты. А Ворон молодец, сделал свое дело. Молодцы Барсы!!!
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Николай Васильков
Ответ Doronya
Обычно после таких слов начинается самое интересное)))
С языка снял.
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Doronya
Обычно после таких слов начинается самое интересное)))
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