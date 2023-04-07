Дмитрий Воронков: «Ак Барс» не отпустит серию с 3-1»

Дмитрий Воронков высказался после матча плей-офф с «Авангардом» (1:0, 3-1)

«Поздно случилось первое удаление? Это плей-офф, все понимают цену удалений. Много ключевых моментов при игре в меньшинстве.

Два полета на Дальний Восток? Это давно уже было. Восстановились, отдохнули с тех пор.

Без разницы, где играть – дома или в гостях. Мы не отпустим серию с 3-1», – сказал нападающий «Ак Барса» .

«Ак Барс» – в одной победе от финала Кубка Гагарина! Вытерпел в обороне и затолкал с пятака в конце игры