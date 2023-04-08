Антон Белов: «Ак Барс» проходим. Не будет чуда, если серия вернется в Омск»

Антон Белов считает, что «Авангарду» по силам выиграть следующий матч у «Ак Барса»

Накануне омичи уступили казанцам в четвертой игре финала Востока (0:1, 1-3).

«Не будет никакого чуда, если серия вернется в Омск. Все нормально будет, 1-3 – значит, придется выигрывать серию с 1-3. Мы в принципе в каждом матче большую часть игры контролируем, но происходит «черт побери» иногда. Сегодня вот ноль голов забили, большинство не реализовали, в конце обидную шайбу пропустили.

Никто не унывает. Мы пришли очень злые на себя в раздевалку, у нас много моментов, нужно забивать голы. В этом единственная причина. « » абсолютно проходим. Сегодня старались побольше бросать, наверное, стоит больше брать на себя третьему-четвертому звену, потому что есть ожидания, что выйдут лидеры и забьют. А это плей-офф, где большую роль играют хоккеисты из нижних звеньев», — сказал защитник « ».

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