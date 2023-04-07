Гусев о выводе из основного состава СКА: «Вообще не ко мне вопрос, звоните по другому номеру»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев алкоголь и спорт Хоккей

Никита Гусев отреагировал на информацию о том, что СКА вывел его из основного состава

Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

«Вообще не ко мне вопрос, звоните по другому номеру», – сказал нападающий СКА.

Напомним, 30-летний Гусев был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены.

В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.

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12 комментариев

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Сергей Федечко
Мужики, а что за проблемы у Гусева? Ведь толковый же нападающий, острый, техничный. Уже который раз у него какие то траблы в клубах. Я без подковырки спрашиваю, мне реально непонятно и интересно в чём причина.
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ЧакЧак
алло...доставка...пивка бы.....я в Югру возвращаюсь
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Metrostadt11315
гусев что слабовато в оборону катит в атаке не создает может правда бухает
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Михаил Качалов
Ответ MIXA77
Жатецкий гусь!
Хороший напиток употреблял в молодости
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Bashibuzuck
Ответ MIXA77
Жатецкий гусь!
А из состава его вывел Велкопоповецкий..... 😁
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Bashibuzuck
Ответ Габорик
Пива спокойно не дают человеку выпить, со своими вопросами. Как говорится, лучше пить пиво в России, чем надеть радужную ленточку в США :)
Лучше выпить пива литр, чем...... 😁
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alklimov2018
Гусеву пора звонить Ковальчуку.:)))
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MIXA77
Ответ Михаил Качалов
Да здравствует хмельной напиток за который Гусева лишают кубка
Жатецкий гусь!
+2
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Andrew Petrov
Ротенберг стелит соломку себе и нашел первого козла отпущения,на случай вылета из КГ
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Михаил Качалов
Ответ Габорик
Пива спокойно не дают человеку выпить, со своими вопросами. Как говорится, лучше пить пиво в России, чем надеть радужную ленточку в США :)
Да здравствует хмельной напиток за который Гусева лишают кубка
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Ovi174
Никитос номерок не подскажешь куда звонить? У меня к Йозе Морино есть пара вопросов.
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Габорик
Пива спокойно не дают человеку выпить, со своими вопросами.

Как говорится, лучше пить пиво в России, чем надеть радужную ленточку в США :)
+7
-2
+5
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