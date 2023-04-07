Гусев о выводе из основного состава СКА: «Вообще не ко мне вопрос, звоните по другому номеру»

Никита Гусев отреагировал на информацию о том, что СКА вывел его из основного состава

Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

«Вообще не ко мне вопрос, звоните по другому номеру», – сказал нападающий СКА.

Напомним, 30-летний Гусев был отправлен в запас по ходу третьего матча финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:4, 1-2). В третьем периоде он не провел ни одной смены.

В 3 играх серии с ЦСКА у форварда 1 (0+1) очко, всего в 13 играх плей-офф – 12 (5+7) баллов.