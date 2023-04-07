Федоров о 3 подряд удалениях Плотникова: «Сергей эмоционально подходит к игре. Делает все возможное, чтобы преимущество было у его команды»

Теги ЦСКА СКА судьи Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров высказался об удалениях форварда ЦСКА Сергея Плотникова

В третьем матче финала Западной конференции Кубка Гагарина против СКА (4:0, 2-1) нападающий получил 3 малых штрафа подряд. 

«Плотников трижды подряд удалился, в том числе за симуляцию? Опять приходится комментировать наш судейский корпус. Я скажу не о судейском корпусе, там тоже люди работают и стараются. Хоккей – очень быстрая игра, поверьте мне. Если мы вместе выйдем на лед – даже у меня голова закружится.

Лучше сказать про игрока, который эмоционально подходит к игре. Сергей делает все возможное, чтобы преимущество было у его команды. В данном случае это решение арбитра.

У нас нет таких ребят, которые думают о каких-то падениях или об игре, которую болельщики поставят под сомнение. Мы всегда ориентировались на мужественный, взрослый и честный хоккей», – сказал главный тренер ЦСКА

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2 комментария

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Эдуард Элверс
Ну в ЦСКА он гораздо лучше, чем в Магнитке
Да и ЦСКА на самом деле команда очень организованная. Плотников хорошо вписался в систему. В ПО на данный момент также хорош.
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Болельщик МГ
Из-за этого его Металлург отдал
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