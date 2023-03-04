«Югра» – 1-й в истории ВХЛ победитель регулярки, вылетевший в 1-м раунде плей-офф. «Горняк-УГМК» выиграл серию – 4-2

Теги Югра Горняк ВХЛ Кубок Петрова Хоккей

«Югра» – 1-й клуб в истории ВХЛ, вылетевший в 1-м раунде плей-офф после победы в регулярке.

Сегодня команда проиграла «Горняку-УГМК» в шестом матче серии первого раунда Кубка Петрова (1:2, 2-4). Клуб из Верхней Пышмы вышел в четвертьфинал. 

«Югра» первым клубом, вылетевшим в первом раунде плей-офф ВХЛ после победы в регулярном чемпионате.

Ранее победители регулярки доходили минимум до полуфинала (не считая сезона 2019/20, который не был завершен из-за пандемии). 

Ханты-мансийцы в этом году выиграли регулярный чемпионат 3-й раз подряд. 

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2 комментария

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marakesh
Ответ Rufita
Горняк - молодцы! Отдельный респект Галкину💪
Верхняя Пышма парни молодчики!👍
+2
0
+2
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Rufita
Горняк - молодцы! Отдельный респект Галкину💪
+2
0
+2
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