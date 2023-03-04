«Югра» – 1-й в истории ВХЛ победитель регулярки, вылетевший в 1-м раунде плей-офф. «Горняк-УГМК» выиграл серию – 4-2

« » – 1-й клуб в истории , вылетевший в 1-м раунде плей-офф после победы в регулярке.

Сегодня команда проиграла «Горняку-УГМК» в шестом матче серии первого раунда Кубка Петрова (1:2, 2-4). Клуб из Верхней Пышмы вышел в четвертьфинал.

« » первым клубом, вылетевшим в первом раунде плей-офф ВХЛ после победы в регулярном чемпионате.

Ранее победители регулярки доходили минимум до полуфинала (не считая сезона 2019/20, который не был завершен из-за пандемии).

Ханты-мансийцы в этом году выиграли регулярный чемпионат 3-й раз подряд.