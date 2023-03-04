«Югра» – 1-й в истории ВХЛ победитель регулярки, вылетевший в 1-м раунде плей-офф. «Горняк-УГМК» выиграл серию – 4-2
«Югра» – 1-й клуб в истории ВХЛ, вылетевший в 1-м раунде плей-офф после победы в регулярке.
Сегодня команда проиграла «Горняку-УГМК» в шестом матче серии первого раунда Кубка Петрова (1:2, 2-4). Клуб из Верхней Пышмы вышел в четвертьфинал.
«Югра» первым клубом, вылетевшим в первом раунде плей-офф ВХЛ после победы в регулярном чемпионате.
Ранее победители регулярки доходили минимум до полуфинала (не считая сезона 2019/20, который не был завершен из-за пандемии).
Ханты-мансийцы в этом году выиграли регулярный чемпионат 3-й раз подряд.
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