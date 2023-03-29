Аликин попрощался с «Амуром», исполнив песню «Районы-кварталы» группы «Звери»

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Евгений Аликин попрощался с «Амуром», исполнив песню «Районы-кварталы» группы «Звери».

Она начинается со слов: «Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал». 

28-летний вратарь выступал за клуб из Хабаровска с сезона-2015/16. После 30 апреля он может перейти в другой клуб в статусе неограниченно свободного агента. 

Ранее сообщалось, что игрок подпишет контракт с «Автомобилистом». Со статистикой Аликина можно ознакомиться здесь

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5 комментариев

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Олег
Ответ Rinat Khudayberdin
надеюсь Филимонов его уговорит перейти в СЮ
Уже в АВТО....
+1
0
+1
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Nikolay_exp
Ответ Габорик
А вообще эта песня играет после победных матчей на G-Drive арене. Совпадение? Не думаю :)
Тонкий намёк)
0
-1
-1
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Габорик
А вообще эта песня играет после победных матчей на G-Drive арене. Совпадение? Не думаю :)
+3
-2
+1
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Руслан Х
Ответ Rinat Khudayberdin
надеюсь Филимонов его уговорит перейти в СЮ
Вроде,сватают его в Авто?🤔
0
0
0
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Rinat Khudayberdin
надеюсь Филимонов его уговорит перейти в СЮ
+2
0
+2
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