Аликин попрощался с «Амуром», исполнив песню «Районы-кварталы» группы «Звери»

попрощался с « », исполнив песню «Районы-кварталы» группы «Звери».

Она начинается со слов: «Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал».

28-летний вратарь выступал за клуб из Хабаровска с сезона-2015/16. После 30 апреля он может перейти в другой клуб в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось, что игрок подпишет контракт с «Автомобилистом». Со статистикой Аликина можно ознакомиться здесь.