Мартемьянов возглавит «Амур» (Metaratings)

Андрей Мартемьянов возглавит «Амур»

Как сообщает Metaratings, 60-летний Мартемьянов станет новым главным тренером хабаровского клуба.

С 2021 года специалист возглавляет «Сибирь». В этом сезоне команда проиграла «Авангарду» (1-4) в плей-офф в первом раунде.

Ранее Мартемьянов работал в « » и «Автомобилисте».

В текущем сезоне «Амур» под руководством тренера занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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