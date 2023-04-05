Мартемьянов возглавит «Амур» (Metaratings)
Андрей Мартемьянов возглавит «Амур»
Как сообщает Metaratings, 60-летний Мартемьянов станет новым главным тренером хабаровского клуба.
С 2021 года специалист возглавляет «Сибирь». В этом сезоне команда проиграла «Авангарду» (1-4) в плей-офф в первом раунде.
Ранее Мартемьянов работал в «Амуре» и «Автомобилисте».
В текущем сезоне «Амур» под руководством тренера Вадима Епанчинцева занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
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