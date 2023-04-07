Сен-Луи об отказе Гурьянова от радужного джерси: «Он проявил немного мужества. У всего есть цена. Я уважаю его решение»

Теги Монреаль Мартен Сен-Луи НХЛ игровая форма ЛГБТ Денис Гурьянов Хоккей

Тренер «Монреаля» высказался о том, что Денис Гурьянов пропустил разминку в радужных джерси

Сообщалось, что хоккеист принял это решение по семейным обстоятельствам.

«Мы не знаем, каковы будут последствия в его стране. Я не буду его осуждать, потому что я ни дня не был на его месте. Я уважаю его решение.

Гури проявил немного мужества. У всего есть цена. Я не знаю, насколько велика его семья, но он собирается защищать ее, и из-за этого он выставит себя на обозрение миллионов, и его будут осуждать. Так что нужно быть осторожным», – сказал главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи.

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Гурьянов пропустит разминку в радужных джерси перед матчем с «Вашингтоном»

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4 комментария

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Matador
Ответ AlistarOvereem
Проявил мужество Проворов, который сделал то, что посчитал нужным. Остальные присоединились, когда поняли что последствий от лиги не последовало. Иван, действительно рисковал карьерой в НХЛ, но остался верен себе.
Непонятно это проявление мужества или наоборот, страх. Мы не знаем истинных мотивов его поступка
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serginn
После каждого подобного случая все больше уважаю Ивана Проворова. Ведь насколько ему было непросто стать лучом света в темном царстве засунутого в ж..у собственного мнения, гипертрофированной толерантности и страха перед оголтелым трендами. Просто он, как Прометей, давший людям огонь, дал им уверенность, что можно не прогибаться под то, что тебе чуждо. И теперь вдохновлённые его примером люди осмеливаются спокойно, но твердо слать лесом весь этот искусственный гомохайп.
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AlistarOvereem
Проявил мужество Проворов, который сделал то, что посчитал нужным. Остальные присоединились, когда поняли что последствий от лиги не последовало.
Иван, действительно рисковал карьерой в НХЛ, но остался верен себе.
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Jeff Lebowski
Гури проявил мужество в противостоянии с гомонаци.
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