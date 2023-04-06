Гурьянов пропустит разминку в радужных джерси перед матчем с «Вашингтоном»

Теги Монреаль Мартен Сен-Луи НХЛ игровая форма ЛГБТ Денис Гурьянов Хоккей

Российский хоккеист НХЛ Денис Гурьянов пропустит разминку в радужных джерси

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи сообщил о решении 25-летнего форварда в преддверии матча регулярного чемпионата с «Вашингтоном».

Игра состоится 7 апреля. Перед матчем пройдет акция в рамках Pride Night («Ночь гордости»), хоккеисты наденут форму в цветах радуги.

Гурьянов пропустит разминку перед игрой. Сен-Луи сказал, что хоккеист принял это решение по семейным обстоятельствам.

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари». Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отказался от радужной наклейки на шлеме.

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1 комментарий

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тамбовский волк1
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