Гурьянов сделал передачу в матче с «Тампой». У него 4+2 в последних 7 матчах за «Монреаль»

Теги Монреаль НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

Форвард «Монреаля» Денис Гурьянов сделал голевую передачу в матче с «Тампой» (3:2).

В последних 7 играх чемпионата НХЛ россиянин набрал 6 (4+2) очков.

Всего в 12 матчах за «Канадиенс» на его счету 7 (5+2) баллов.

Всего в 55 играх текущего сезона Гурьянов набрал 16 (7+9) очков.

Сегодня за 14:11 (1:25 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, 2 блок-шота, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

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1 комментарий

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dosatuy
В плей-офф не попадёт так хоть стату свою улучшит в этом году.
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