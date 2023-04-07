Вячеслав Фетисов: «Предложил ДиКаприо сыграть на Северном полюсе. Он говорит: «Суперидея, но я в хоккей играть не умею»

Вячеслав Фетисов предлагал актеру Леонардо ДиКаприо сыграть в хоккей на Северном полюсе

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, что хотел собрать звезд и провести хоккейный матч на Северном полюсе.

«Встретился с ДиКаприо. Он разбирается в вопросах экологии. Предложил ему сыграть в хоккей на Северном полюсе. Он говорит: «Суперидея, но я в хоккей играть не умею». Я говорю: «У тебя девять месяцев есть, чтобы научиться».

Хотели собрать звезд и хоккеистов, слетать на Северный полюс и сыграть там в хоккей. Хотели провести эту акцию, получили поддержку от разных организаций. Но не получили прогноз, поддержку экологов, потому что строительство хоккейной коробки связано с антропогенной нагрузкой на Арктику, потом наступила пандемия.

Мы не остановили проект – проехали по 16 странам. Я играл даже в Найроби. Потом поехали в национальный парк, который прилегает к Найроби, и знаете, что я там увидел? Железную дорогу! Посреди национального парка. Зашкаливающий цинизм.

Мы играли в Индии на высоте 4 км. Вышел из самолета и задохнулся. Оказывается, исторически там на прудах играют индусы. Быстрее игроков я не встречал!» – заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион .