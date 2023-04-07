Вячеслав Фетисов: «Предложил ДиКаприо сыграть на Северном полюсе. Он говорит: «Суперидея, но я в хоккей играть не умею»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума любительский хоккей Матч ТВ Экология кино Хоккей

Вячеслав Фетисов предлагал актеру Леонардо ДиКаприо сыграть в хоккей на Северном полюсе

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, что хотел собрать звезд и провести хоккейный матч на Северном полюсе.

«Встретился с ДиКаприо. Он разбирается в вопросах экологии. Предложил ему сыграть в хоккей на Северном полюсе. Он говорит: «Суперидея, но я в хоккей играть не умею». Я говорю: «У тебя девять месяцев есть, чтобы научиться».

Хотели собрать звезд и хоккеистов, слетать на Северный полюс и сыграть там в хоккей. Хотели провести эту акцию, получили поддержку от разных организаций. Но не получили прогноз, поддержку экологов, потому что строительство хоккейной коробки связано с антропогенной нагрузкой на Арктику, потом наступила пандемия.

Мы не остановили проект – проехали по 16 странам. Я играл даже в Найроби. Потом поехали в национальный парк, который прилегает к Найроби, и знаете, что я там увидел? Железную дорогу! Посреди национального парка. Зашкаливающий цинизм.

Мы играли в Индии на высоте 4 км. Вышел из самолета и задохнулся. Оказывается, исторически там на прудах играют индусы. Быстрее игроков я не встречал!» – заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BillShen
Лучше бы Дикаприо поправил проблемы экологии подмосковного региона, депутатом от которого является Фетисов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dm1959
Индусов в КХЛ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Кошкин
Ответ Мистер Уайт
Можно поставить ДиКаприо на ворота, а Путин ему голы забивать будет. А то, что ДиКаприо не умеет играть в хоккей в данном случае приветствуется.
ДиКаприо же не лизоблюд, как наши "звезды".
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Блинов
Фетисову лишь бы попиариться лишний раз.Или бабосы попилить можно будет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Можно поставить ДиКаприо на ворота, а Путин ему голы забивать будет. А то, что ДиКаприо не умеет играть в хоккей в данном случае приветствуется.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хоккейный эксперт
обнюхался чтоли в вечер пятницы..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ворчун
Да пофиг Лео приезжай, бюджет освоить нужно, там никто не умеет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
На государственные денюжки можно и с ума посходить. Да,Славик?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий