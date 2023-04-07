Орлов о «Бостоне»: «Мне нужно было перестроиться, и я это сделал. Стараюсь выполнять игровую установку, выкладываться в каждом матче»

Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Орлов высказался касательно выступления за «Бостон»

– Дмитрий, когда вы дали свое первое интервью после перехода в «Бостон», это видео собрало за несколько дней больше 100 тысяч просмотров. Значит ли это, что вы стали так популярны?

– Первый раз об этом слышу. Но понять можно. Я столько лет провел в «Вашингтоне». Это русская команда, там много наших ребят. Столько лет все следят за Александром Овечкиным. А я там тоже находился, мы играли вместе. Было тяжело покидать этот клуб.

Но сейчас мне нужно было перестроиться, и я это сделал. Стараюсь выполнять игровую установку в «Бостоне», выкладываться в каждой игре. Потому что сильная команда, сильная оборона. Каждый день нужно доказывать, что ты тут можешь играть. Поэтому стараюсь фокусироваться, иду от матча к матчу.

Мы уже вышли в плей-офф, но в марте получались хорошо не все игры. Поэтому нам нужно доставать из себя эмоции и ловить фокус. Перед плей-офф нельзя расслабляться, к самым главным матчам сезона нужно быть готовыми ментально, – сказал защитник «Бостона» Орлов.

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