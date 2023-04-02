Орлов сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 3+11 в 18 играх за «Бостон»

Теги Бостон НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (4:3).

Защитник набрал 14-е (3+11) очко в 18 играх за «Бостон» после обмена из «Вашингтона».

Всего в 61 матче текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 33 (6+27) балла.

В игре с «Питтсбургом» за 24:11 – лучший показатель среди полевых игроков «Брюинс» (0:59 – в большинстве, 7:26 – в меньшинстве) – у Орлова 6 бросков в створ ворот, 2 хита, 1 блок-шот, полезность – «минус 2».

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