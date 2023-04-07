«Флорида» и «Оттава» набрали 166 минут штрафа на двоих. Братья Ткачаки подрались по ходу одного эпизода (не друг с другом)

Теги драки Оттава Флорида НХЛ Марк Стаал Мэттью Ткачак Дрейк Батерсон Брэди Ткачак Ди Джей Смит Хоккей

«Флорида» и «Оттава» набрали 166 минут штрафа на двоих

«Пантерс» обыграли «Сенаторс» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ, в результате чего канадский клуб лишился шансов на выход в плей-офф. 

Южане продолжают борьбу, после 79 игр команда идет в кубковой зоне с 87 очками. 

По ходу матча несколько раз вспыхивали потасовки. Во втором периоде в одном игровом эпизоде в драке приняли участие братья Ткачаки. 

Они бились не друг с другом. Капитан «Оттавы» Брэди подрался с защитником «Флориды» Марком Стаалом (были наказаны удалением до конца матча), форвард «Пантерс» Мэттью – с нападающим «Сенс» Дрейком Батерсоном. 

В третьем периоде со скамейки был удален главный тренер канадского клуба Ди Джей Смит. В итоге «Флорида» завершила матч с 78 минутами штрафа, «Оттава» – с 88. 

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3 комментария

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ЭЮЯ
И тут в меньшинстве забили. Сегодня 6 SHG за день. Не рекорд ли? Плюс, конфетка от Гаврикова в стиле Кайгородова.
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Nuteruoli
Ну и? Взрослые люди выяснили отношения по взрослому, как разрешено в хоккее.
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Гражданин товарищ барин
Спорц, угомонись...зачем же так накидывать?)
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