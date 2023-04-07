«Флорида» и «Оттава» набрали 166 минут штрафа на двоих. Братья Ткачаки подрались по ходу одного эпизода (не друг с другом)

«Флорида» и «Оттава» набрали 166 минут штрафа на двоих

«Пантерс» обыграли «Сенаторс» (7:2) в регулярном чемпионате , в результате чего канадский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

Южане продолжают борьбу, после 79 игр команда идет в кубковой зоне с 87 очками.

По ходу матча несколько раз вспыхивали потасовки. Во втором периоде в одном игровом эпизоде в драке приняли участие братья Ткачаки.

Они бились не друг с другом. Капитан «Оттавы» подрался с защитником «Флориды» Марком Стаалом (были наказаны удалением до конца матча), форвард «Пантерс» Мэттью – с нападающим «Сенс» Дрейком Батерсоном.

В третьем периоде со скамейки был удален главный тренер канадского клуба . В итоге « » завершила матч с 78 минутами штрафа, « » – с 88.