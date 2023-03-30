Кит Ткачак о «Флориде», где играет его сын Мэттью: «Мягкая команда. Все, что происходит с ними, заслуженно»

Теги Флорида Кит Ткачак НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Кит Ткачак критически отозвался о выступлении «Флориды» в сезоне НХЛ.

«Я немного разочарован «Флоридой». Мягкая команда. Они заслуживают все, что с ними происходит [в этом сезоне].

Когда я смотрю матчи «Оттавы» (в «Сенаторс» играет Брэди Ткачак – прим. Sports.ru), знаю, что они будут стараться, хотя могут быть не самой талантливой командой.

Мэттью Ткачак опустошен тем, где находится «Флорида». Но у них еще есть шанс [на выход в плей-офф]. 

От них зависит, как заставить себя работать и начать играть как команда, которая должна быть намного лучше, чем то, что они показывают прямо сейчас», – сказал Ткачак.

Стоит отметить, что Ткачак высказал такое мнение о «Пантерс» до матча с «Торонто», в котором команда победила со счетом 3:2 в овертайме.

«Флорида» под руководством Пола Мориса занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 81 балл в 75 матчах чемпионата НХЛ.

3 комментария

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Smiling Mascotey
Ответ Максим Макеев
мягкая как шерстка кота)) ну а опустошенность Мэттью это лукавство) Флорида идеальна для жизни во всех отношениях потому отыграет весь контракт
Мэттью - это один из немногих игроков Флориды, к которому нет вопросов по сезону. Если кто и хочет больше всего в плей-офф, так это он.
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Smiling Mascotey
При всем уважении к нему: ну как можно назвать мягкой команду, у которой одна из главных проблем всего сезона - хватать удаления где ни попадя, особенно в ключевые моменты? Получается даже наоборот - перебор с агрессией.

Гораздо больше вопросов скорее к самоотдаче и мотивации некоторых игроков, но это уже не в категорию "мягкость" идет.
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Максим Макеев
мягкая как шерстка кота))
ну а опустошенность Мэттью это лукавство) Флорида идеальна для жизни во всех отношениях потому отыграет весь контракт
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