Кит Ткачак о «Флориде», где играет его сын Мэттью: «Мягкая команда. Все, что происходит с ними, заслуженно»
Кит Ткачак критически отозвался о выступлении «Флориды» в сезоне НХЛ.
«Я немного разочарован «Флоридой». Мягкая команда. Они заслуживают все, что с ними происходит [в этом сезоне].
Когда я смотрю матчи «Оттавы» (в «Сенаторс» играет Брэди Ткачак – прим. Sports.ru), знаю, что они будут стараться, хотя могут быть не самой талантливой командой.
Мэттью Ткачак опустошен тем, где находится «Флорида». Но у них еще есть шанс [на выход в плей-офф].
От них зависит, как заставить себя работать и начать играть как команда, которая должна быть намного лучше, чем то, что они показывают прямо сейчас», – сказал Ткачак.
Стоит отметить, что Ткачак высказал такое мнение о «Пантерс» до матча с «Торонто», в котором команда победила со счетом 3:2 в овертайме.
«Флорида» под руководством Пола Мориса занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 81 балл в 75 матчах чемпионата НХЛ.
Гораздо больше вопросов скорее к самоотдаче и мотивации некоторых игроков, но это уже не в категорию "мягкость" идет.
ну а опустошенность Мэттью это лукавство) Флорида идеальна для жизни во всех отношениях потому отыграет весь контракт