Генменеджер «Флориды» о Мэттью Ткачаке: «Он привнес энергию в Матч звезд. Они с братом мотивировали всех играть в хоккей»

Генменеджер «Флориды» считает, что был мотором звезд .

«Пантерс» принимали мероприятие в этом году. Команда Атлантического дивизиона выиграла турнир в формате «3 на 3», Ткачак был признан самым ценным игроком.

В финале была обыграна команда Центрального дивизиона (7:5), при этом после первого из двух периодов счет был 3:0.

«Он привнес энергию в Матч звезд. Они с братом мотивировали всех играть в хоккей. Я все время его хвалю, но это просто замечательный игрок и человек», – сказал Билл Зито.