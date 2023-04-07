Ротенберг после 0:4 от ЦСКА: «Перегруппируемся, будем играть в наш хоккей. У нас есть резервы, свежесть»

Роман Ротенберг подвел итоги матча против ЦСКА (0:4, 1-2 в серии)

– Как правильно отреагировать на такое поражение?

– Это не первое наше поражение в нынешнем сезоне. Без поражений не бывает побед. А детали – это наша внутренняя кухня.

Наша задача – выиграть следующий матч. В плей-офф серия идет до четырех побед. Для нас все только начинается. Четко понимаем, что будем делать. На сто процентов уверены в команде. Ребята тоже уверены.

Понимаем, как допустили эти ошибки – пропустили «четыре на четыре», в меньшинстве. «Пять на пять» игра была полностью под нашим контролем. Будем так играть дальше – все будет хорошо.

– Показалось, что в формате «четыре на четыре», который был несколько раз по ходу матча, ЦСКА выглядел предпочтительнее. С чем связываете это?

– Не сказал бы. Это одна смена. Наверное, было ошибкой выпустить тех хоккеистов, которых мы выпустили. Управление матчем – должны выходить те, кто достоин играть, кто хочет биться, побеждать. Игра шла до одной ошибки – как и всегда. Соперник ждет нашей ошибки, и мы ее допустили.

Перегруппируемся, не допустим ошибок, будем играть в наш хоккей. У нас есть резервы, свежесть. Наша подготовка покажет всем, что мы можем быть быстрее и сильнее, несмотря ни на что.

– За 220 минут серии с ЦСКА вы забили всего четыре гола. За счет чего собираетесь переламывать эту ситуацию?

– Соперник здорово играет в обороне. ЦСКА – сильная команда с хорошими мастерами, опытными ребятами. Нам нужно играть и принимать решения быстрее. Должна быть нацеленность на ворота, нужно больше бросать, идти на отскоки. Мы показали это в Питере – и в первой, и во второй игре, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.