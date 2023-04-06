Ротенберг о том, что отправил Гусева в запас: «Играли лучшие. Нет хоккеистов, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны штаба»

Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:4) отметил, что у СКА есть резервы

ЦСКА повел 2-1 в серии финала Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА.

– В первом периоде навязывали свои игру, не забили, плохая реализация. Далее соперник перехватил инициативу.

Мы верим в команду. У нас есть резервы. Готовимся к следующей игре. Атмосфера на арене отличная.

– Объясните ситуацию с Гусевым.

– У нас играли лучшие игроки. Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. Нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны тренерского штаба. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг отправил Гусева в запас по ходу игры с ЦСКА. Форвард не нанес ни одного броска за 11:49