Ротенберг о том, что отправил Гусева в запас: «Играли лучшие. Нет хоккеистов, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны штаба»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:4) отметил, что у СКА есть резервы

ЦСКА повел 2-1 в серии финала Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА.

– В первом периоде навязывали свои игру, не забили, плохая реализация. Далее соперник перехватил инициативу.

Мы верим в команду. У нас есть резервы. Готовимся к следующей игре. Атмосфера на арене отличная.

– Объясните ситуацию с Гусевым.

– У нас играли лучшие игроки. Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. Нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны тренерского штаба. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг отправил Гусева в запас по ходу игры с ЦСКА. Форвард не нанес ни одного броска за 11:49

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4 комментария

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АРТУР АЛИЕВ
Ребят, извиняюсь, с футбольной ветки к вам заглянул. во-первых, поздравляю с поражением СКА. во-вторых, что случилось с Романом, он ни разу не сказал слово "система"?
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Doronya
Ротен нервничает, тасует народ, чтобы показать что не как мебель стоит и только смуту наводит)
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iluvatar
Йозе верим.. в твое поражение, не подвели нас всех!
+3
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Stewee
Неужели не помогают 1800 отсмотренных игр??
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