Сергей Федоров: «Система СКА – это игра с шайбой, движение всех пяти хоккеистов, включая защитников, подключающихся к атаке»

Сергей Федоров рассказал о системе СКА

ЦСКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф против клуба из Санкт-Петербурга (4:0, 2-1).

«Система СКА – это движение, игра с шайбой, движение всех пяти игроков, включая защитников, подключающихся к атаке. В обороне все понятно: все плюс-минус стандартно играют. Нашли ключи или не нашли ключи – в конце серии это можно сказать.

На данный момент мы прекрасно понимаем, что это катающаяся команда. Команда, которая любит играть с шайбой, контролировать ее. Мы больше концентрируемся на своем хоккее.

Как вы видите, мы о своих проблемах говорим здесь, у нас их достаточно. Можно одно сказать: следующая игра будет иметь совершенно иное значение для обеих команд. И к этому мы готовимся», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.