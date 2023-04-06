Григоренко о большинстве СКА: «Они много моментов создают. Стараемся играть самоотверженно, надеюсь, так и дальше будет»

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Михаил Григоренко подвел итоги матча против СКА (4:0, 2-1 в серии)

– Первый период у нас не получился, но Адам [Рейдеборн] оставил нас в игре. А вот второй период в этой серии наконец-то удался. Мы здорово реализовали большинство и довели игру до победы.

– В отличие от вашей команды, у СКА большинство, наоборот, совершенно не получается. Это у питерцев игра не ладится, или вы им не позволяете?

– Я бы не сказал, что у СКА ничего не получается. Соперники много моментов создают, но нам Адам в воротах помогает.

Мы все стараемся играть самоотверженно. Надеюсь, так и дальше будет, – сказал нападающий ЦСКА Григоренко.

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1 комментарий

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Vagner01
Миша мы тоже надеемся! Ну и Адам конечно красавец это да!
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