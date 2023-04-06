Василий Глотов: «Не ЦСКА выиграл, а мы проиграли. Никакой паники нет, в СКА никто не сдастся»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов заявил, что в СКА нет паники после поражения от ЦСКА (0:4, 1-2 в серии)

– Первый период был хороший, хорошее давление. Заставляли защитников ошибаться.

Ключевой момент в игре – второй период. Достаточно плохо провели его.

– В чем секрет вашей скорости?

– Наверное, это в плюс. Самое главное помогать команде. Важно не только бегать, но и открываться.

– Как правильно отреагировать на поражение?

– Никакой паники нет. Серия тем интереснее становится. У нас никто не сдастся.

– В чем вам нужно прибавить?

– В постоянстве. Нужно перенести игру из первого периода на все 60 минут. Реализацию нужно улучшать. Есть время проанализировать игру. Плюс тренеры подскажут.

Просто нужно найти эту дырочку. Одна зайдет, забьем. На мой взгляд и ребят, не ЦСКА выиграл, а мы проиграли, – сказал нападающий СКА Глотов.

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5 комментариев

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Grey_Wolf
"Нужно постоянство". Вот тут я полностью согласен! Если постоянно проигрывать, то серия закончится очень быстро
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Vagner01
Ответ Кеша
В ска все под одну дудку поют. Смешной заводной апельсин .
Точно! Какой тренер такие и игроки;
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Кеша
В ска все под одну дудку поют. Смешной заводной апельсин .
+5
-1
+4
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bel01
А как же знаменитое ротенберговское "яйца в кулак и на пятак"?
+4
0
+4
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Слово о полку Михалыча
Забавное заявление, 4 безответных шайбы видимо случайно попали, прям сами себе забросили)
+9
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