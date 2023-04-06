Владислав Третьяк: «Мало общаемся с зарубежными коллегами. В ИИХФ ответили, что не рассматривают участие России в следующем сезоне»

ИИХФ не рассмотрит на конгрессе вопрос участия сборной России на международных турнирах в следующем сезоне

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Сейчас мы мало общаемся с зарубежными коллегами, больше общаемся только письмами.

Мы послали письмо в международную федерацию, чтобы рассмотрели наше участие на следующий год. Пока они ответили, что не рассматривают такое на конгрессе.

Как такового общения очень мало», – сказал Третьяк.