Владислав Третьяк: «Мало общаемся с зарубежными коллегами. В ИИХФ ответили, что не рассматривают участие России в следующем сезоне»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Матч ТВ Хоккей

ИИХФ не рассмотрит на конгрессе вопрос участия сборной России на международных турнирах в следующем сезоне

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Сейчас мы мало общаемся с зарубежными коллегами, больше общаемся только письмами.

Мы послали письмо в международную федерацию, чтобы рассмотрели наше участие на следующий год. Пока они ответили, что не рассматривают такое на конгрессе.

Как такового общения очень мало», – сказал Третьяк.

3 комментария

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Александр Кудрявцев
Ещё в феврале вроде-бы iihf продлили отстранение на сезон 2023-2024 Так что хоть зашлитесть ети письма
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ТимТалер
Может пока делом заняться ? Или нравится письма писать ?)
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den70
Зато катков понастроим, добавил он.
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