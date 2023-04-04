Глава ИИХФ Тардиф: «Впервые слышу о желании Канады и НХЛ провести серию матчей с Россией»

Президент ИИХФ заявил, что впервые слышит об играх между Канадой и Россией

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал информацию о возможных матчах России и Канады.

«Впервые слышу о желании Канады и НХЛ провести серию матчей с Россией», – сказал Тардиф.

Алексей Андронов ранее сообщил о планах Федерации хоккея Канады и провести серию из трех матчей со сборной России.

Комментатор отметил, что ФХР не будет участвовать в организации игр, а хоккеисты из КХЛ принимать в них участие. По задумке играть будут только хоккеисты НХЛ.