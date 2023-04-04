Глава ИИХФ Тардиф: «Впервые слышу о желании Канады и НХЛ провести серию матчей с Россией»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею НХЛ Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ заявил, что впервые слышит об играх между Канадой и Россией

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал информацию о возможных матчах России и Канады.

«Впервые слышу о желании Канады и НХЛ провести серию матчей с Россией», – сказал Тардиф.

Алексей Андронов ранее сообщил о планах Федерации хоккея Канады и НХЛ провести серию из трех матчей со сборной России.

Комментатор отметил, что ФХР не будет участвовать в организации игр, а хоккеисты из КХЛ принимать в них участие. По задумке играть будут только хоккеисты НХЛ.

2 комментария

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Ми Ша
«Впервые слышу», дежурная фраза того,кого не считают нужным и полезным
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Ебздрогыч
Тебя, дружок, никто и спрашивать не будет, как и всяких Третьяков, Ротенбергов и прочих. Если серьезные ребята из НХЛ решат поднять бабла на таких матчах, то на мнение остальных они чихать хотели. Можешь Гашеку пожаловаться
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