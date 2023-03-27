Тардиф о возможном решении МОК по допуску России и Беларуси: «Решение ИИХФ может измениться в олимпийском подходе, но не на сезон-2023/24»

Люк Тардиф высказался о возможном решении о допуске России и Беларуси

«Может ли положительное решение МОК по отношению к России и Белоруссии сказаться на решении ИИХФ? Решение может измениться в нашем олимпийском подходе. Но не на предстоящий сезон-2023/24», – сказал президент ИИХФ.

Напомним, в феврале 2022 года отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.