Тардиф о возможном решении МОК по допуску России и Беларуси: «Решение ИИХФ может измениться в олимпийском подходе, но не на сезон-2023/24»

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Люк Тардиф высказался о возможном решении МОК о допуске России и Беларуси

«Может ли положительное решение МОК по отношению к России и Белоруссии сказаться на решении ИИХФ? Решение может измениться в нашем олимпийском подходе. Но не на предстоящий сезон-2023/24», – сказал президент ИИХФ. 

Напомним, в феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

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