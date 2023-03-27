Тардиф о возможном решении МОК по допуску России и Беларуси: «Решение ИИХФ может измениться в олимпийском подходе, но не на сезон-2023/24»
Люк Тардиф высказался о возможном решении МОК о допуске России и Беларуси
«Может ли положительное решение МОК по отношению к России и Белоруссии сказаться на решении ИИХФ? Решение может измениться в нашем олимпийском подходе. Но не на предстоящий сезон-2023/24», – сказал президент ИИХФ.
Напомним, в феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.
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