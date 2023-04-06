«Вы что делаете? Самим не смешно?». Билялетдинов – игрокам «Ак Барса» перед 3-м периодом игры с «Авангардом»

Зинэтула Билялетдинов произнес мотивирующие слова в перерыве матча с «Авангардом»

« » победил «Авангард» (3:2 ОТ, 2-1 в серии) в третьей игре финала Восточной конференции.

После двух периодов казанская команда проигрывала со счетом 0:1. По ходу третьего периода «Ак Барс» пропустил еще один гол, уступая 0:2.

Как сообщает «Бизнес Online», главный тренер «Ак Барса» во втором перерыве выступил перед игрокам со стимулирующей речью.

«Вы что делаете?! Вам самим не смешно?» – сказал специалист в раздевалке.

Во второй половине третьего периода казанцы забросили две шайбы, сравняв счет, а в овертайме выиграли благодаря голу Вадима Шипачева.

Лютый камбэк «Ак Барса» и гол Шипачева в овертайме – в Омске реально жара!