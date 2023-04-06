«Вы что делаете? Самим не смешно?». Билялетдинов – игрокам «Ак Барса» перед 3-м периодом игры с «Авангардом»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов произнес мотивирующие слова в перерыве матча с «Авангардом»

«Ак Барс» победил «Авангард» (3:2 ОТ, 2-1 в серии) в третьей игре финала Восточной конференции.

После двух периодов казанская команда проигрывала со счетом 0:1. По ходу третьего периода «Ак Барс» пропустил еще один гол, уступая 0:2.

Как сообщает «Бизнес Online», главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов во втором перерыве выступил перед игрокам со стимулирующей речью.

«Вы что делаете?! Вам самим не смешно?» – сказал специалист в раздевалке.

Во второй половине третьего периода казанцы забросили две шайбы, сравняв счет, а в овертайме выиграли благодаря голу Вадима Шипачева.

Лютый камбэк «Ак Барса» и гол Шипачева в овертайме – в Омске реально жара!

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16 комментариев

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Xell
"Вы чо там каким то курицам проигрываете? Вон даже Кселлу уже смешно!" —Билл.
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marshal .masha
Ответ Пинающий Достоинства
Только честный и добросовестный труд….(с) добавил ЗХБ)
Без этого у Билялетдинова вообще делать нечего
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Пинающий Достоинства
Только честный и добросовестный труд….(с) добавил ЗХБ)
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Пинающий Достоинства
Только честный и добросовестный труд….(с) добавил ЗХБ)
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Nomer22
Ну Хайдарыч молодец конечно,тут независимо от клубных пристрастий.
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Илья Перфилов
Билл может дверью хлопнуть на последок
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ЧакЧак
ух разнесем пернатых в четвертой игре !
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zakirshah
суперр!!!
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FaithDevotion
Легко дёрнуть за ниточку самолюбия игроков и тем самым их зажечь - сильно.
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FaithDevotion
Ответ alklimov2018
Странно. Чего-чего, а мотиватором и даже хорошим психологом, он никогда не был.
Ну кстати, тот же Потапов в своё время сказал, что более сильного мотиватора он в жизни не встречал, а со Скудрой работал ведь. Просто, думаю, мотивация для каждого разная
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alklimov2018
Странно. Чего-чего, а мотиватором и даже хорошим психологом, он никогда не был.
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Олег
Мативатор Бил прекрасный, да и опыта вагон.
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Кеша
Последний из Могикан ! Великий !
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жемолдинов ризван
Это только то что он смог сказать? А дальше два слова не сможет переплюнуть через губу
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Рустем Хайруллин
Спокойно с достоинством...человек с большой буквы.
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Рустем Хайруллин
Мэтр
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