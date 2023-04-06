«Вы что делаете? Самим не смешно?». Билялетдинов – игрокам «Ак Барса» перед 3-м периодом игры с «Авангардом»
Зинэтула Билялетдинов произнес мотивирующие слова в перерыве матча с «Авангардом»
«Ак Барс» победил «Авангард» (3:2 ОТ, 2-1 в серии) в третьей игре финала Восточной конференции.
После двух периодов казанская команда проигрывала со счетом 0:1. По ходу третьего периода «Ак Барс» пропустил еще один гол, уступая 0:2.
Как сообщает «Бизнес Online», главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов во втором перерыве выступил перед игрокам со стимулирующей речью.
«Вы что делаете?! Вам самим не смешно?» – сказал специалист в раздевалке.
Во второй половине третьего периода казанцы забросили две шайбы, сравняв счет, а в овертайме выиграли благодаря голу Вадима Шипачева.
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