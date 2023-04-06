Отец Мичкова умер из-за попадания воды в легкие («СЭ»)

Стала известна причина смерти отца Матвея Мичкова

Вскрытие показало, что Андрей Мичков умер в результате попадания воды в легкие. Насильственных причин гибели не обнаружено, утверждает « ».

Ранее сообщалось, что у 51-летнего мужчины были проблемы с сердцем. Он вышел к пруду, чтобы подышать свежим воздухом. Там ему стало плохо, в результате чего он упал в воду и утонул.

Тело отца форварда « » было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел.