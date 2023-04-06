Отец Мичкова умер из-за попадания воды в легкие («СЭ»)

Теги происшествия КХЛ Сочи Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Стала известна причина смерти отца Матвея Мичкова

Вскрытие показало, что Андрей Мичков умер в результате попадания воды в легкие. Насильственных причин гибели не обнаружено, утверждает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что у 51-летнего мужчины были проблемы с сердцем. Он вышел к пруду, чтобы подышать свежим воздухом. Там ему стало плохо, в результате чего он упал в воду и утонул.

Тело отца форварда «Сочи» Матвея Мичкова было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел.

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16 комментариев

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Aleks01
Писаки, вы кто нить были на этих прудах? Они огорожены! К ним нет доступа!
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Игорь Бологов
Утопили, вот и всё.
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Ko Vi
изначально и писали, что его телефон стал недоступен через 20 минут, видимо это и произошло, когда в воду упал
земля пухом
+2
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Мистер Кафель
Ответ Marienburg
И так упал, что его искали три дня? Вот что странно
Странно конечно, мужик упал в воду и никто не видел этого, в 9 вечера?
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Hola Hola
Ответ Кеша
Мне странно , что взрослые люди пишут разную грязь . Это сердце . Если бы упал в воду уже мертвым , то воды не было бы в легких . Это же так элементарно для понимания .
Справедливости ради, вода в легких с сердцем никак не связана. Она просто указывает на то, что в воду человек попал еще живым. Причины попадания могут быть разными.
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Кеша
Ответ Prokuror Prokurorov
Что мутного то? Гулял возле берега, упал лицом в воду, захлебнулся. Вообще конечно одному лучше не гулять и не оставаться, когда мотор барахлит.
Поддерживаю. У кого больное сердце , лучше одному не гулять . У меня знакомый , в далеком 72 году, пловец -спортсмен , нырнул в пруд и не всплыл . А так этот пруд в Москве проплывал под водой туда обратно . Тоже сердце . И еще молодой был .
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igor nn
Ну мой знакомый,который раньше в полиции работал 8 лет,сказал что тут только два варианта:Либо утопление..(но тогда бы остались следы борьбы) либо действительно упал в воду еще живой и потом утонул.(отсюда и вода в легких)
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prus_3
Вполне возможно. Вряд ли это криминал, так в открытую: девять вечера, жилой комплекс — не лес дремучий, камеры, люди. Просто такое стечение обстоятельств.
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Кеша
Мне странно , что взрослые люди пишут разную грязь . Это сердце . Если бы упал в воду уже мертвым , то воды не было бы в легких . Это же так элементарно для понимания .
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My Channels To Watch
Пьяный был наверно
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Космический Котик
Ответ Marienburg
И так упал, что его искали три дня? Вот что странно
Ну а как по-вашему? Естественно, сначала следаки прочесали территорию, злачные и общественные места и т.д. Или они первым делом должны были нырять в пруд?
+12
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Ферзь на р1
Бред, не верю.
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Александр Романов
Мутная вода какая то
+13
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Marienburg
Ответ Prokuror Prokurorov
Что мутного то? Гулял возле берега, упал лицом в воду, захлебнулся. Вообще конечно одному лучше не гулять и не оставаться, когда мотор барахлит.
И так упал, что его искали три дня? Вот что странно
+13
-8
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Prokuror Prokurorov
Ответ Melnikov1968
Получается так:стало плохо, потерял сознание, упал в воду и утонул. Очень мутная история.
Что мутного то? Гулял возле берега, упал лицом в воду, захлебнулся. Вообще конечно одному лучше не гулять и не оставаться, когда мотор барахлит.
+9
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Melnikov1968
Получается так:стало плохо, потерял сознание, упал в воду и утонул. Очень мутная история.
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