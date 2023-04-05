Полиция считает, что смерть отца Мичкова не связана с криминалом. На теле нет признаков насильственной смерти (112)
Полиция считает, что смерть отца Матвея Мичкова не носит криминальный характер
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал 112, на теле Андрея Мичкова нет внешних признаков насильственной смерти.
По одной из версий, 51-летний Мичков-старший имел проблемы с сердцем. Он вышел к пруду, чтобы подышать свежим воздухом. Там ему стало плохо, в результате чего он упал в воду и утонул.
При этом отмечается, что другие версии произошедшего пока не сбрасываются со счетов.
Тело отца форварда «Сочи» Матвея Мичкова было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.
Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел.
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