Полиция считает, что смерть отца Мичкова не связана с криминалом. На теле нет признаков насильственной смерти (112)

Полиция считает, что смерть отца Матвея Мичкова не носит криминальный характер

Как сообщает « » со ссылкой на телеграм-канал 112, на теле Андрея Мичкова нет внешних признаков насильственной смерти.

По одной из версий, 51-летний Мичков-старший имел проблемы с сердцем. Он вышел к пруду, чтобы подышать свежим воздухом. Там ему стало плохо, в результате чего он упал в воду и утонул.

При этом отмечается, что другие версии произошедшего пока не сбрасываются со счетов.

Тело отца форварда « » было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел.

Сердечный приступ – возможная причина смерти отца Мичкова. Из-за этого он мог упасть в пруд и утонуть (РЕН ТВ)

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