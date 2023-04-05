Полиция считает, что смерть отца Мичкова не связана с криминалом. На теле нет признаков насильственной смерти (112)

Теги происшествия КХЛ Сочи Чемпионат.com Матвей Мичков Хоккей

Полиция считает, что смерть отца Матвея Мичкова не носит криминальный характер

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал 112, на теле Андрея Мичкова нет внешних признаков насильственной смерти. 

По одной из версий, 51-летний Мичков-старший имел проблемы с сердцем. Он вышел к пруду, чтобы подышать свежим воздухом. Там ему стало плохо, в результате чего он упал в воду и утонул.

При этом отмечается, что другие версии произошедшего пока не сбрасываются со счетов.

Тело отца форварда «Сочи» Матвея Мичкова было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел.

Сердечный приступ – возможная причина смерти отца Мичкова. Из-за этого он мог упасть в пруд и утонуть (РЕН ТВ)

Отца главного юниора России нашли мертвым – в пруду. Он ушел из дома в Сочи и пропал

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9 комментариев

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Андрей Шарафутдинов
Ответ DancePunk
Может почувствовал что прихватило, решил выйти что б не на глазах у сына упасть. Другой вопрос, почему не звонил сразу в скорую
Стало плохо, в глазах потемнело, вышел на улицу подышать. Я думаю у 95% населения нашей страны такие Бати, да и сами они такие.
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Белый офицер
Бывает. У меня похожий случай был, пес с дому ушел и не вернулся... .. . И что сразу криминал?!
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вперёд спартак
сам пошел в пруд и помер, таких совпадений не бывает
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-3
-3
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DancePunk
Может почувствовал что прихватило, решил выйти что б не на глазах у сына упасть. Другой вопрос, почему не звонил сразу в скорую
+5
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+5
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Alex1104
Ответ Birdman NBA
Все херня, вот Шерлоки на спортсе, владеющие только информацией из поста на сайте, дело практически расскрыли.
Кровавый режим?
Газпромовская мафия?
Агенты?
+8
-2
+6
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Serge Vendino
Ответ Кино Музыка
Странно... отец Ковальчука так же от сердца умер. Если я ничего не путаю.
Миллионы людей умирают из-за проблем с сердцем. Что странного?
+11
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+11
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Кино Музыка
Странно... отец Ковальчука так же от сердца умер. Если я ничего не путаю.
0
-2
-2
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Birdman NBA
Все херня, вот Шерлоки на спортсе, владеющие только информацией из поста на сайте, дело практически расскрыли.
+17
-3
+14
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Олег
Вскрытие покажет более точный диагноз смерти.
Матвей держись. Земля пухом усобшему...
+7
-1
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