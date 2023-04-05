«Сочи» взял на себя расходы по церемонии прощания с отцом Мичкова и перевозке тела в Пермский край

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Церемония прощания с отцом Матвея Мичкова пройдет 6 апреля в Адлере

Как сообщает «Сочи», затем тело Андрея Мичкова на самолете будет доставлено в Пермь. По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур.

Клуб оплатит все расходы по прощанию с Андреем Мичковым и перевозке его тела в Пермский край.

«Клуб взял на себя все расходы по церемонии прощания с Андреем Мичковым в Адлере, а также по перевозке тела в Пермский край, где пройдет еще одна церемония прощания и погребение», – сообщили в «Сочи».

4 апреля тело отца форварда «Сочи» Матвея Мичкова было обнаружено в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Он ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, в воскресенье в 21:00, сообщив, что скоро вернется. После этого его никто не видел.

Отца главного юниора России нашли мертвым – в пруду. Он ушел из дома в Сочи и пропал

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