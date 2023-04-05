Билялетдинов о победе над «Авангардом»: «Нужно было ломать ситуацию. Ребята делали все возможное, вытащили»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Тимур Билялов Никита Евсеев Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1 в серии) 

– Важный гол забил 18-летний защитник Никита Евсеев. Не опасаетесь бросать в бой таких игроков в такой серии?

– Он весь сезон почти играл у нас, поэтому чего тут бояться. Во всяком случае мы ему доверяем, пытаемся давать играть, насколько это возможно, по ситуации.

– Два серийных гола в концовке, снова выиграли третий период. За счет чего удалось перевернуть игру?

– Счет был не в нашу пользу, в любом случае нужно было ломать игру. Ребята это сделали.

– Это физика или характер?

– Все – и физика, и характер, и правильная игра, выполнение игрового задания.

– Можно ли сказать, что Тимур Билялов переиграл Василия Демченко?

– Тимур молодец в этом плане, слава богу, играет нормально.

– На ваш взгляд, это был самый сильный матч Тимура Билялова после вашего возвращения?

– Сложно сейчас вспомнить, но во всяком случае мы видим, что в последнее время он показывает очень хорошую игру. Мы рады этому.

– А по эмоциям это самый волнующий матч для вас в плей-офф?

– Конечно, ситуация была непростая. «Авангард» – хорошая команда, нужно было ломать ситуацию. Ребята делали все возможное, не все всегда получается, но ребята сегодня вытащили, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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3 комментария

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BLAD
Ответ Bulat89
На стороне Билла опыт и,естественно,большой талант,как тренера.Думаю это будет иметь решающий фактор. А еще у нас есть Радулов.
Согласен адаш, это определяющие причины, если кэп заведёт парней к пятнице, мы возьмём эту серию малой кровью. Не открою Америку, четвёртая игра будет определяющей, если мы её выиграем Авангард сломается, парни с востока и так злы, плюс болелы погонят их вперёд и не простят им этого. Так что рубка будет та ещё. Удачи нашим, удачи Хайдарычу...
+4
-1
+3
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Кеша
Сплав опыта и молодости. Ветераны нашли в себе силы прибавить в скорости и решили исход матча .
+5
0
+5
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Bulat89
На стороне Билла опыт и,естественно,большой талант,как тренера.Думаю это будет иметь решающий фактор.
А еще у нас есть Радулов.
+7
-1
+6
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