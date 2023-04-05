Билялетдинов о победе над «Авангардом»: «Нужно было ломать ситуацию. Ребята делали все возможное, вытащили»

Зинэтула Билялетдинов высказался после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1 в серии)

– Важный гол забил 18-летний защитник . Не опасаетесь бросать в бой таких игроков в такой серии?

– Он весь сезон почти играл у нас, поэтому чего тут бояться. Во всяком случае мы ему доверяем, пытаемся давать играть, насколько это возможно, по ситуации.

– Два серийных гола в концовке, снова выиграли третий период. За счет чего удалось перевернуть игру?

– Счет был не в нашу пользу, в любом случае нужно было ломать игру. Ребята это сделали.

– Это физика или характер?

– Все – и физика, и характер, и правильная игра, выполнение игрового задания.

– Можно ли сказать, что переиграл Василия Демченко?

– Тимур молодец в этом плане, слава богу, играет нормально.

– На ваш взгляд, это был самый сильный матч Тимура Билялова после вашего возвращения?

– Сложно сейчас вспомнить, но во всяком случае мы видим, что в последнее время он показывает очень хорошую игру. Мы рады этому.

– А по эмоциям это самый волнующий матч для вас в плей-офф?

– Конечно, ситуация была непростая. « » – хорошая команда, нужно было ломать ситуацию. Ребята делали все возможное, не все всегда получается, но ребята сегодня вытащили, – сказал главный тренер « » .