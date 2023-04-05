Билялетдинов о победе над «Авангардом»: «Нужно было ломать ситуацию. Ребята делали все возможное, вытащили»
Зинэтула Билялетдинов высказался после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1 в серии)
– Важный гол забил 18-летний защитник Никита Евсеев. Не опасаетесь бросать в бой таких игроков в такой серии?
– Он весь сезон почти играл у нас, поэтому чего тут бояться. Во всяком случае мы ему доверяем, пытаемся давать играть, насколько это возможно, по ситуации.
– Два серийных гола в концовке, снова выиграли третий период. За счет чего удалось перевернуть игру?
– Счет был не в нашу пользу, в любом случае нужно было ломать игру. Ребята это сделали.
– Это физика или характер?
– Все – и физика, и характер, и правильная игра, выполнение игрового задания.
– Можно ли сказать, что Тимур Билялов переиграл Василия Демченко?
– Тимур молодец в этом плане, слава богу, играет нормально.
– На ваш взгляд, это был самый сильный матч Тимура Билялова после вашего возвращения?
– Сложно сейчас вспомнить, но во всяком случае мы видим, что в последнее время он показывает очень хорошую игру. Мы рады этому.
– А по эмоциям это самый волнующий матч для вас в плей-офф?
– Конечно, ситуация была непростая. «Авангард» – хорошая команда, нужно было ломать ситуацию. Ребята делали все возможное, не все всегда получается, но ребята сегодня вытащили, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
А еще у нас есть Радулов.