Воробьев о возможном возвращении в «Металлург»: «Может, снаряд и в третий раз попадет в воронку. Многое зависит не от меня»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев высказался о возможном возвращении в «Металлург» в будущем

Специалист был отправлен в отставку после поражения магнитогорцев во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4). 

Воробьев возглавлял клуб с октября 2015 по ноябрь 2017 года и с сезона-2019/20. 

– Надеетесь вернуться в Магнитогорск не только будучи тренером другой команды, но и, может быть, когда-нибудь снова поработать в ставшем родным клубе?

– Не знаю, сложный вопрос. Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Сейчас уже дважды попал, может, попадет и в третий раз. Здесь многое зависит не от меня.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее?

– Восстановиться, осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным с самого начала, сейчас надо отдохнуть и провести время с семьей.

– Силы работать есть? Например, Дмитрий Квартальнов уже сезон без работы, Зинэтула Билялетдинов тоже долго не работал перед тем, как вернулся в «Ак Барс».

– Я помоложе немножко, мне только 48 лет. Думаю, двух-трех месяцев мне хватит для восстановления, после чего буду готов работать дальше, – сказал тренер. 

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2 комментария

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Roman Schmidt
Он изжил себя как тренер в Ммг.Как и многим игрокам ему жужна перезагрузка в другом клубе
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0
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Олег
Удачного отдыха Петрович. Надеюсь ваша
помощь не понадобится. Разин покажет как
работать надо. (Надеюсь)
+2
0
+2
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