Воробьев о возможном возвращении в «Металлург»: «Может, снаряд и в третий раз попадет в воронку. Многое зависит не от меня»
Илья Воробьев высказался о возможном возвращении в «Металлург» в будущем
Специалист был отправлен в отставку после поражения магнитогорцев во втором раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (0-4).
Воробьев возглавлял клуб с октября 2015 по ноябрь 2017 года и с сезона-2019/20.
– Надеетесь вернуться в Магнитогорск не только будучи тренером другой команды, но и, может быть, когда-нибудь снова поработать в ставшем родным клубе?
– Не знаю, сложный вопрос. Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Сейчас уже дважды попал, может, попадет и в третий раз. Здесь многое зависит не от меня.
– Какие у вас планы на ближайшее будущее?
– Восстановиться, осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным с самого начала, сейчас надо отдохнуть и провести время с семьей.
– Силы работать есть? Например, Дмитрий Квартальнов уже сезон без работы, Зинэтула Билялетдинов тоже долго не работал перед тем, как вернулся в «Ак Барс».
– Я помоложе немножко, мне только 48 лет. Думаю, двух-трех месяцев мне хватит для восстановления, после чего буду готов работать дальше, – сказал тренер.
помощь не понадобится. Разин покажет как
работать надо. (Надеюсь)