Сушинский о перекрестном плей-офф: «Положительно к этому отношусь. Пятый сезон одни и те же команды в финале Запада, никакого сдвига»

Максим Сушинский высказал мнение о возможности проведения перекрестного плей-офф в КХЛ

– Сравнивая две игры, можно ли сказать, что вчера СКА вернул себе игровой тонус?

– Вы уверены, что я смотрел две игры? Так спрашиваете… Первую игру я не смотрел, но и вторую только половину.

– Среди оставшихся команд двух конференций ваш фаворит СКА?

– Почему вы так решили? Я и в «Авангарде» играл, я за красивый хоккей.

– Как оцените идею перекрестного плей-офф?

– Я положительно к этому отношусь, почему нет. В НХЛ такой проблемы нет, у нас она нарисовалась. Пятый сезон встречаются одни и те же команды в финале Западной конференции, и никакого сдвига. На Востоке такого нет, там проблемы нет, – сказал чемпион мира Сушинский.