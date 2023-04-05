Сушинский о перекрестном плей-офф: «Положительно к этому отношусь. Пятый сезон одни и те же команды в финале Запада, никакого сдвига»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Максим Сушинский НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Максим Сушинский высказал мнение о возможности проведения перекрестного плей-офф в КХЛ

– Сравнивая две игры, можно ли сказать, что вчера СКА вернул себе игровой тонус? 

– Вы уверены, что я смотрел две игры? Так спрашиваете… Первую игру я не смотрел, но и вторую только половину. 

– Среди оставшихся команд двух конференций ваш фаворит СКА?  

– Почему вы так решили? Я и в «Авангарде» играл, я за красивый хоккей.  

– Как оцените идею перекрестного плей-офф?  

– Я положительно к этому отношусь, почему нет. В НХЛ такой проблемы нет, у нас она нарисовалась. Пятый сезон встречаются одни и те же команды в финале Западной конференции, и никакого сдвига. На Востоке такого нет, там проблемы нет, – сказал чемпион мира Сушинский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий