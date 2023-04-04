Сергей Ласьков: «Голдобин удивил в отрицательную сторону – не показал мужика. Даже имея талант, без мужика великим хоккеистом не станешь»

Сергей Ласьков выразил неудовлетворение игрой Николая Голдобина в сезоне КХЛ

Бывший вице-президент « » высказался о и .

«Коробкин удивил своим сильным характером, который у него был до травмы. Он усиливается у него от года к году.

В отрицательную сторону удивил, не показал мужика Коля Голдобин. Без мужика-то великим хоккеистом, даже имея талант, не станешь», – сказал Ласьков.

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.