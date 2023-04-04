Сергей Ласьков: «Голдобин удивил в отрицательную сторону – не показал мужика. Даже имея талант, без мужика великим хоккеистом не станешь»

Теги Металлург Мг КХЛ Николай Голдобин Егор Коробкин Чемпионат.com Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков выразил неудовлетворение игрой Николая Голдобина в сезоне КХЛ

Бывший вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков высказался о Егоре Коробкине и Николае Голдобине.

«Коробкин удивил своим сильным характером, который у него был до травмы. Он усиливается у него от года к году.

В отрицательную сторону удивил, не показал мужика Коля Голдобин. Без мужика-то великим хоккеистом, даже имея талант, не станешь», – сказал Ласьков.

Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате он занял третье место в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф нападающий отметился 2 (2+0) баллами в 11 играх.

5 комментариев

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Олег
Ответ hemsky
Странно что Ласькова это удивило, посмотри любое интервью Голдобина - увидишь 17 летнего мальчишку.
Прям с языка снял. 👍
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hemsky
Странно что Ласькова это удивило, посмотри любое интервью Голдобина - увидишь 17 летнего мальчишку.
+2
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+1
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йозе марино
как уволился начал "правду" говорить, очень по мужски
+1
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0
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Сергей СКК Иртыш
Признай что ошибся когда Рябыкина убрал! Рябыкин увидел что работать никто хочет и правильно гайки начал закручивать, а Ласков на сторону хоккеистов встал, за что и поплатился
+2
0
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Олег
Коробок вообще моторчик чего нельзя сказать
о Голди. Надеюсь Егор останется в команде.
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