Федоров о поражении от СКА: «ЦСКА имел все шансы забить вовремя и не пропустить то, что пропустил. Получили хороший опыт»

Тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мыслями о поражении от СКА

проиграл со счетом 1:2 второй матч финала Западной конференции (1-1 в серии).

– Хорошая, быстрая игра, соперника – с победой. Имели все шансы забить вовремя и не пропустить то, что пропустили. Получили хороший опыт. Едем в Москву, готовимся там. Ждем голов.

– Со скамейки вам не показалось, что две игры как под копирку похожи друг на друга, лишь с той разницей, что вам не удалось забить сегодня в конце?

– С моей точки зрения игры не совсем одинаковые. Моментами так может показаться, но мне ничего никогда не кажется. Точно знаю, что игра была другая, хоть моменты и были похожи.

– Два раза подряд ведете 1:0 и даете сопернику дважды забросить. Что идет не так?

– Не думаю, что это тенденция.

Но есть то, что мы пропускаем ненужные голы после наших же действий с шайбой – здесь мы должны подкорректировать, правильно распоряжаться шайбой.

– Второй год подряд играете против СКА – интересно узнать, поменялся ли соперник, или нет особой разницы между СКА в том сезоне и в этом?

– В основном вижу тех же ребят, игра стала более интенсивная, быстрая.

Талантливая, хорошая команда, которая любит играть с шайбой. В общем все ингредиенты, как и тогда, только, наверное, немного лучше.

– Есть мнение, что СКА постарался прибавить в физике по сравнению с прошлым годом именно в серии с вами. Почувствовали, что хоккей стал более силовым?

– В сегодняшней игре было много столкновений.

Не скажу, сколько мы таких эпизодов провели, а сколько СКА, но игра была хорошая, от ножа, в тело, считаю, все старались чисто играть – каждое удаление на вес золота. Отличная игра в этом плане, – сказал .