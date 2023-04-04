Федоров о поражении от СКА: «ЦСКА имел все шансы забить вовремя и не пропустить то, что пропустил. Получили хороший опыт»

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Тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился мыслями о поражении от СКА

ЦСКА проиграл со счетом 1:2 второй матч финала Западной конференции (1-1 в серии).

– Хорошая, быстрая игра, соперника – с победой. Имели все шансы забить вовремя и не пропустить то, что пропустили. Получили хороший опыт. Едем в Москву, готовимся там. Ждем голов.

– Со скамейки вам не показалось, что две игры как под копирку похожи друг на друга, лишь с той разницей, что вам не удалось забить сегодня в конце?

– С моей точки зрения игры не совсем одинаковые. Моментами так может показаться, но мне ничего никогда не кажется. Точно знаю, что игра была другая, хоть моменты и были похожи.

– Два раза подряд ведете 1:0 и даете сопернику дважды забросить. Что идет не так?

– Не думаю, что это тенденция.

Но есть то, что мы пропускаем ненужные голы после наших же действий с шайбой – здесь мы должны подкорректировать, правильно распоряжаться шайбой.

– Второй год подряд играете против СКА – интересно узнать, поменялся ли соперник, или нет особой разницы между СКА в том сезоне и в этом?

– В основном вижу тех же ребят, игра стала более интенсивная, быстрая.

Талантливая, хорошая команда, которая любит играть с шайбой. В общем все ингредиенты, как и тогда, только, наверное, немного лучше.

– Есть мнение, что СКА постарался прибавить в физике по сравнению с прошлым годом именно в серии с вами. Почувствовали, что хоккей стал более силовым?

– В сегодняшней игре было много столкновений.

Не скажу, сколько мы таких эпизодов провели, а сколько СКА, но игра была хорошая, от ножа, в тело, считаю, все старались чисто играть – каждое удаление на вес золота. Отличная игра в этом плане, – сказал Сергей Федоров.

8 комментариев

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Shamarin
Ответ m4jh6829tv
Мёртвой командой?))) пока это мёртаый ЦСКА подтягивают судьишки) в Москве вам бы одну забрать и то хорошо)
Они без помощи судей даже Северсталь пройти не смогли, а ты говоришь.
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Jaime Norris
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m4jh6829tv
Ответ Кеша
Сергей Викторович , хватит уже вату возить с этой мертвой командой . В Москве надо брать две игры .
Мёртвой командой?))) пока это мёртаый ЦСКА подтягивают судьишки) в Москве вам бы одну забрать и то хорошо)
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Кеша
Шамарин Дима на коньках еле стоит в ночной лиге , правил игры не знает от слова совсем и выставляет себя в роли гуру хоккея . Смешно просто . 🤣🤣🤣
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Shamarin
После моквы будет 2-2 в серии.
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Кеша
Сергей Викторович , хватит уже вату возить с этой мертвой командой . В Москве надо брать две игры .
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Andrew Petrov
интересно,опять бум играть в интригу из 7 игр!?Всем же ясно,что питер декоративный,Сергей зачем этот цирк?!
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PazzoBimbo88
Достойный ответ тренеру оппонентов)
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