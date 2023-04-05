Николай Макаров: «У СКА силовая команда, но ЦСКА не уступает в этом компоненте. Своих в обиду никогда не дадим»

Николай Макаров высказался о серии плей-офф против СКА (1-1)

– Две равные игры. Были шансы забрать и вторую победу. Чего не хватило?

– Получился хороший выезд, одну игру забрали у них дома. Хороший соперник, матчи равные до первой ошибки. Немного не хватило в реализации, но все будет в порядке.

– Многие отмечают силовой хоккей СКА. Как тебе играется при таком давлении?

– Хорошая и силовая команда у них, но, думаю, мы не уступаем в этом компоненте. Своих в обиду тоже никогда не дадим.

– Физическое состояние ЦСКА вызывает уважение. После двух длинных серий удалось сохранить свежесть. Это было видно даже во втором и третьем овертаймах. За счет чего?

– После прошлой серии немного отдохнули, подготовились. Уже в игровом ритме легко вошли в эту серию. С этим проблем не было.

– У тебя первый плей-офф в карьере в . Как проходит адаптация уже на такой серьезной стадии?

– Нужно добавлять в уверенности, всегда есть к чему стремиться. Рад, что доверяют игровое время. Спасибо всему тренерскому штабу. Стараюсь выкладываться на все 200%.

– Счет в серии 1-1. Наверное, это более чем рабочее положение перед домашними играми?

– Конечно, дома и стены помогают, свои болельщики. Постараемся отдать все силы, порадовать публику. Нужно забрать домашние игры, – сказал защитник ЦСКА Николай Макаров.

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