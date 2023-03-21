Воробьев о поражении от «Авангарда»: «Металлург» был лучше во многих компонентах. Надо выгрызать самую важную игру сезона и цепляться за серию»

считает, что «Металлург» переигрывал « » в третьем матче.

Магнитогорская команда уступила в третьей игре (2:3 ОТ) серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Металлург» проигрывает со счетом 0-3 в серии.

«Во многих компонентах были лучше соперника. Но в реализации «Авангард» был лучше. Нам предстоит теперь самая важная игра сезона. Надо выгрызать ее зубами и цепляться за серию.

В овертайме они выглядели посвежее, да. Это не оправдание, а факт.

Тут все превратилось в кто кого переменяет, кто кого на смене поймает. Мне это не очень нравится, но это жизнь», – сказал главный тренер .