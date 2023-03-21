Воробьев о поражении от «Авангарда»: «Металлург» был лучше во многих компонентах. Надо выгрызать самую важную игру сезона и цепляться за серию»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев считает, что «Металлург» переигрывал «Авангард» в третьем матче.

Магнитогорская команда уступила в третьей игре (2:3 ОТ) серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Металлург» проигрывает со счетом 0-3 в серии.

«Во многих компонентах были лучше соперника. Но в реализации «Авангард» был лучше. Нам предстоит теперь самая важная игра сезона. Надо выгрызать ее зубами и цепляться за серию.

В овертайме они выглядели посвежее, да. Это не оправдание, а факт.

Тут все превратилось в кто кого переменяет, кто кого на смене поймает. Мне это не очень нравится, но это жизнь», – сказал главный тренер «Металлурга».

15 комментариев

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Angryslon
Ответ Денис Дьяконов
хрена ему лысого, а не серию!
Согласен)
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Денис Дьяконов
Ответ Angryslon
Ну этот 🤡 собрался серию выигрывать 4:3 😁
хрена ему лысого, а не серию!
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Angryslon
Ответ Денис Дьяконов
очень хотелось бы так думать!
Ну этот 🤡 собрался серию выигрывать 4:3 😁
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-1
-1
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Magnit102
Если только на последок хлопнуть дверью....А так,команду как лихорадило весь сезон,так и подошли к плей-офф НЕ ГОТОВЫМИ!!!И это "заслуга" только твоя и Чубарика.Хватит всякий бред нести и выдумывать отмазки, хватит! Заканчивайте уже эту вакханалию, спасибо за "работу" и за то,во что превратил некогда легендарный клуб..... Пожалуйста, больше близко к Магнитогорску не приближайся!
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Александр Колобылин
Самую важную игру сезона можете выиграть в четверг, но только в субботу вам уже куплены билеты с омского автовокзала... можете на отдых в Тюмень...
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Денис Дьяконов
Ответ Angryslon
Илюша, ты не поверишь, всё игры в плей-офф являются самыми важными. А то, что вы собираетесь выгрызать, скорее всего будет похоже на предсмертные судороги.
очень хотелось бы так думать!
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Денис Дьяконов
что же ты за смешной хрен такой? если вы были лучшего многие компонентах, где же результат?
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krasno-siniyman
Ответ Илья Илья
В каких компонентах то лучше был?
Болею за Мегинитку, но тоже удивлен такими словами
+2
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Ыжык
Сибирь тоже так говорила.
+2
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Игорь Климов
Честно говоря не понял, что имел ввиду Воробьёв, когда говорил, что Магнитка была лучше Авангарда, мне интересно в чём?
+4
-2
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102RUS174
Эх надо было дать шанс автомобилю все таки они хоть в большинстве хорошо играли, а у вас уважаемый Илья Петрович не большинство а балет в самом прямом смысле! С такой игрой вам нечего делать в ПО, надеюсь что вы все таки покинете свой пост наконец то!
+4
0
+4
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ALEKS66
Сказочный персонаж. Где и в чем вы сегодня лучше были? Играли как трусы.
+5
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Илья Илья
В каких компонентах то лучше был?
+8
0
+8
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Angryslon
Илюша, ты не поверишь, всё игры в плей-офф являются самыми важными. А то, что вы собираетесь выгрызать, скорее всего будет похоже на предсмертные судороги.
+6
-3
+3
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Renat Syrlybaev
Большинства нет, один из главных компонентов плей-офф отсутствует плюс вбрасывания и еще куча компонентов можно написать , увы и ах
+6
0
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