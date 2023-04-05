Бобровский пропустил 4 матча «Флориды» подряд из-за болезни. У Лайона 4 победы при 95,9% сэйвов
Сергей Бобровский пропустил 4-й матч «Флориды» подряд из-за болезни, у Лайона 4 победы
Российский вратарь «Пантерс» не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:1).
Его сменщик Алекс Лайон одержал 4 победы подряд при 95,9% отраженных бросков (116 из 121).
Сегодня 30-летний американец отразил 39 бросков из 40 и был признан третьей звездой матча.
В 50 матчах сезона у Бобровского 24 победы и 23 поражения (в 3 играх на него не записывали результат из-за замен). Он отражает 90,2% бросков при коэффициенте надежности 3,07.
У Лайона стало 7 побед в 11 играх (90,5%, 3,04). Он повторил свой личный рекорд по числу игр в сезоне НХЛ.
Запасным вратарем «Флориды» сегодня был Мак Гузда. Спенсер Найт находится вне расположения команды в связи с участием в программе помощи игрокам.
2 комментария