Бобровский пропустил 4 матча «Флориды» подряд из-за болезни. У Лайона 4 победы при 95,9% сэйвов

Теги Баффало Флорида Сергей Бобровский НХЛ Алекс Лайон Мак Гузда Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 4-й матч «Флориды» подряд из-за болезни, у Лайона 4 победы

Российский вратарь «Пантерс» не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:1). 

Его сменщик Алекс Лайон одержал 4 победы подряд при 95,9% отраженных бросков (116 из 121).

Сегодня 30-летний американец отразил 39 бросков из 40 и был признан третьей звездой матча. 

В 50 матчах сезона у Бобровского 24 победы и 23 поражения (в 3 играх на него не записывали результат из-за замен). Он отражает 90,2% бросков при коэффициенте надежности 3,07. 

У Лайона стало 7 побед в 11 играх (90,5%, 3,04). Он повторил свой личный рекорд по числу игр в сезоне НХЛ.

Запасным вратарем «Флориды» сегодня был Мак Гузда. Спенсер Найт находится вне расположения команды в связи с участием в программе помощи игрокам.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Winfated
Ответ Амфитрион
Лайон как-то уж чересчур круто провел эти 4 матча. То ли фарт поймал, то ли Пантеры настолько прибавили в защите, уже Пингвинов вытеснили.
Поймал фарт + выжимал из себя максимум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Лайон как-то уж чересчур круто провел эти 4 матча. То ли фарт поймал, то ли Пантеры настолько прибавили в защите, уже Пингвинов вытеснили.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий