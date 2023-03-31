Виктор Козлов: «Не согласен, что «Салават» уступил «Адмиралу» в тактическом плане. Ожидал большего от некоторых ребят»

заявил, что ожидал большего от игроков «Салавата Юлаева» в серии с « ».

Уфимская команда со счетом 2-4 проиграла в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– С момента вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф прошло несколько недель. Вы наверняка уже успели все проанализировать и разобраться в причинах поражения от «Адмирала». В чем они заключаются?

– Мы как команда получили большой опыт. В серии против «Адмирала» нам не хватило мощи. Сейчас я говорю про нападение.

Что касается игры в обороне, то мы выигрывали мало борьбы на пятаке в ключевые моменты матчей. Должны были сыграть качественнее и надежнее в обороне, а в атаке должны были туда полезть, должны быть создавать моменты за счет обыгрышей.

Так как «Адмирал» играл хорошо и вязко в обороне, нам не хватило мощи, чтобы продавливать их защитников, чтобы вылезать на чужой пятак и создавать там моменты.

В первых играх серии у нас было много моментов, которые должны были реализовывать, но опять же вратарь соперника Никита Серебряков хорошо сыграл в этой серии.

Как показало развитие событий, дальневосточники и «Ак Барсу» потрепали нервы, хорошо и надежно сыграв в обороне.

Плюс у нас были травмы. Если посмотреть, мы ни одну игру в плей-офф не сыграли всем составом, которым заканчивали регулярный чемпионат.

У нас были то микротравмы, затем пошли уже травмы: ребята играли на уколах. Сказался и непростой дальневосточный перелет: два дневных матча, которые для нас начинались в 12 часов. Сложно было.

– Вылет от «Адмирала» стал большим разочарованием для всех болельщиков «Салавата Юлаева», ведь Уфа считалась явным фаворитом серии и должна была проходить дальше…

– Разочарование огромное, я не скрываю. Ожидал другого. Но мы проиграли сильному сопернику.

«Адмирал» по ходу сезона поднимался на первое-второе место в Восточной конференции. Да, в силу своих перелетов в концовке регулярного чемпионата, они начали терять очки.

Мы проиграли сопернику, который более надежно и вязко оборонялся, хорошо использовал свои моменты. Если говорить по игре, сказать, что мы в чем-то им уступали в тактическом плане… С этим я не согласен!

– Все ли игроки «Салавата Юлаева», которые находились в обойме, сыграли в силу своих возможностей в плей-офф или кто-то вас разочаровал?

– Не хочу переходить на личности, потому что у нас команда, но могу сказать, что ожидал большего от некоторых ребят.

Обидное поражение, досада до сих пор присутствует. Смотрю сейчас наши игры с «Адмиралом». Видел, как «Ак Барс» с ними играл.

В принципе, они действовали с Казанью так же, как и с нами: вязко, ожидая своего момента. «Ак Барс» в этой ситуации реализовывал свое.

Казанцы столкнулись с такими же трудностями, как и мы. Просто они реализовали моменты, которые создавали, а мы – нет, – сказал главный тренер « ».