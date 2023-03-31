Козлов не исключал увольнение из «Салавата»: «На тех этапах я сделал все, что мог. Нам нужно усиление – центр, крайний, защитник, вратарь»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов признался, что «Салавату Юлаеву» необходимо усилить состав команды.

Уфимцы проиграли «Адмиралу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.

– После вылета от «Адмирала» в плей-офф наверняка у вас были опасения, что вас могут уволить из «Салавата Юлаева»?

– Я не исключал такой вариант. В тот момент себе я задал вопрос: А» все ли я сделал, что мог?». Да, я понимал, что мог бы сделать по-другому, уже исходя из нашей ситуации.

Но на тех этапах, и через что мы шли с командой, я сделал все, что мог. Уволят, значит уволят. Я получил бы опыт. Так расценивал ситуацию.

Кусать локти и говорить, что надо было так и этак, уже все – поезд ушел.

Любое решение я бы принял с уважением. Жизнь хоккейного тренера – она особенная. Тебя действительно могут уволить в любой момент. 

– Что необходимо улучшить, чтобы «Салават Юлаев» стал сильнее в следующем сезоне?

– Исходя из тенденций текущего хоккея – это скорость, физические кондиции хоккеистов, как они должны готовиться и держать свои кондиции на протяжении всего сезона. В этом направлении мы можем стать лучше. Мы и станем лучше.

Наши молодые пацаны прошли через сезон и заматерели. Немножко поменяем предсезонную подготовку, сделаем акцент на физику, чтобы исключить сильные провалы.

Буду думать над тактическим рисунком игры команды. Сейчас поеду в Америку, буду смотреть игры, пойду на тренерский семинар.

Идей много, но нужно будет смотреть, какой будет команда, и во что мы сможем сыграть, в каком стиле и в какую тактику.

Конечно, как мы играли в конце чемпионата, как мы активно шли – это все энергозатратно. Для такого стиля ты должен двигаться, должен кататься. 

– Насколько состав «Салавата Юлаева» требует сейчас изменений?

– Нам нужно усиление. Исходя из ситуации, у многих наших ребят сейчас заканчиваются контракты. Нам нужен центральный, крайний, защитник, вратарь.

Длинная скамейка? Надеюсь, наши молодые ребята, которые на подходе, сделают шаг вперед и будут конкурентоспособны на следующий год, чтобы занять место травмированного игрока или дать кому-то отдохнуть, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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5 комментариев

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kutavlik
А вот Тамбиеву усиление не нужно, он этим составом и в следующем сезоне вас обует!!!! Усилившихся!!!!
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Рамазан Сарвардинов
надо усиление 3-4 нападающих и несколько защитников и вратарь
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dosatuy
Так все могут, всех перечислил. И желательно типа Кросби, Ови, Макар и Василевский)
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k-kaprizov
Нужно пару отморозков, чтобы всяким уродам ещё в начале игры челюсти выносили, а после этого нормально играли по правилам.
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Александр Буркин
Полностью согласен, не хватало опыта в защите, изюминок в атаке, а Ежов в последних матчах здал устал наверно. Нужно крепкого вратаря, и бекапа ему хорошего.
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