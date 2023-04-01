прокомментировал свой отказ надевать радужный свитер на раскатку.

Сообщалось, что он решил не надевать джерси перед матчем с «Калгари» после консультации с семьей.

«Я уважаю всех и выбор каждого. Надеюсь, что все смогут уважать мой», – сказал нападающий «Ванкувера».

Кузьменко отказался надеть радужный свитер на раскатку перед матчем «Ванкувера» после консультации с семьей