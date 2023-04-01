Кузьменко об отказе от радужного джерси: «Я уважаю всех. Надеюсь, все смогут уважать мой выбор»

Теги Ванкувер Калгари НХЛ игровая форма ЛГБТ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко прокомментировал свой отказ надевать радужный свитер на раскатку.

Сообщалось, что он решил не надевать джерси перед матчем с «Калгари» после консультации с семьей.

«Я уважаю всех и выбор каждого. Надеюсь, что все смогут уважать мой», – сказал нападающий «Ванкувера».

Кузьменко отказался надеть радужный свитер на раскатку перед матчем «Ванкувера» после консультации с семьей

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16 комментариев

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dmitrysomov
Ответ Дмитрий
Конечно же раньше такого не было никогда)) ни в Древнем Египте, Греции, Риме и далее по списку. Никто никого не травил, не рубил, не жег, далее по списку. люди всегда уважали мнение других, религии других, цвета кожи, соц. положение, а вот сегодня что то сломалось. Очнитесь, товарищ) так уже 2 млн. лет, как первые Хомо в руки взяли камни!
Прям Харари сквозит в ваших строках:)
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Evgueniy
Ответ VMX1389
Вон в России пропагандируют многодетные семьи, из каждого утюга орут рожайте, рожайте, помогает это? судя по минусовости рождаемости, не особо, главное создавать экономические возможности, для рождения детей
Главное экономические возможности? Правда? Тогда посмотрим на Западную Европу где они созданы самые лучшие - помогло? И например посмотрим на Индию или Африку, где они наихудшие. Где рождаемость лучше? Может все таки дело не в экономических возможностях, а в чем-то другом?
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Curiouscat
Запад 21 века как большевики. те за мировую революцию боролись и прочую Лумумбу. и эти, если за какую то хрень берутся, то с каким то маниакальным подходом.
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VMX1389
Ответ Evgueniy
А почему бы так активно не пропогандировать, например, многодетную семью? Вам не кажется что западный мир сошел с ума и нам с ними не по пути? Материальное это конечно все здорово, но есть вещи и поважнее, вечные смыслы.
Вон в России пропагандируют многодетные семьи, из каждого утюга орут рожайте, рожайте, помогает это? судя по минусовости рождаемости, не особо, главное создавать экономические возможности, для рождения детей
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Evgueniy
Ответ Дмитрий
Конечно же раньше такого не было никогда)) ни в Древнем Египте, Греции, Риме и далее по списку. Никто никого не травил, не рубил, не жег, далее по списку. люди всегда уважали мнение других, религии других, цвета кожи, соц. положение, а вот сегодня что то сломалось. Очнитесь, товарищ) так уже 2 млн. лет, как первые Хомо в руки взяли камни!
И и где они все? Их нет. Ещё интересная более ранняя история была с городами Содом и Гоморра. Тоже очень богатые и влиятельные города были.
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VMX1389
Ответ Дмитрий
Конечно же раньше такого не было никогда)) ни в Древнем Египте, Греции, Риме и далее по списку. Никто никого не травил, не рубил, не жег, далее по списку. люди всегда уважали мнение других, религии других, цвета кожи, соц. положение, а вот сегодня что то сломалось. Очнитесь, товарищ) так уже 2 млн. лет, как первые Хомо в руки взяли камни!
Вот вот всегда везде продвигали свои интересы, и ставили их превыше всего,
+2
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Evgueniy
А почему бы так активно не пропогандировать, например, многодетную семью? Вам не кажется что западный мир сошел с ума и нам с ними не по пути? Материальное это конечно все здорово, но есть вещи и поважнее, вечные смыслы.
+3
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+3
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Andreir888
+100500 к карме, Андрей!🤝
+3
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+3
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Koulmann
И твой выбор уважают, Андрей. Везде
Но вот другой твой выбор уважали бы не везде.
И в этом принципиальная разница.
+2
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Дмитрий
Ответ sportnsk
К сожалению так только в идеальном мире. В наших реалиях так не работает из-за человеческого фактора. Кому не нравится решение или поступки - обязательно докопаются, перевернут все с ног на голову и представят в искаженном, удобном для себя свете. И это не только про радужные джерси, это в целом вокруг нас. Буквально отличительная черта современности, где в фаворе ложь, гадости и двойные стандарты. Извините что так грустно в день смеха.
Конечно же раньше такого не было никогда)) ни в Древнем Египте, Греции, Риме и далее по списку. Никто никого не травил, не рубил, не жег, далее по списку. люди всегда уважали мнение других, религии других, цвета кожи, соц. положение, а вот сегодня что то сломалось. Очнитесь, товарищ) так уже 2 млн. лет, как первые Хомо в руки взяли камни!
+12
0
+12
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Фан Рубина
Всё правильно сделал и сказал.
+5
0
+5
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Билли Миллиган
А какого ... вообще кто-то должен оправдываться, объяснять свою точку зрения. Есть ЛГБТ,БЛМ и прочие движения, ну и пожалуйста, почему я вас должен поддерживать?
+8
0
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Роман
Мы уважаем тебя за твой выбор.
+7
0
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йозе марино
про религию уже много кто сказал, пришлось вписать семью, подожди подожди, что ты сказал СЕМЬЯ!?(Доменик Торетто одобряет)
+6
0
+6
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sportnsk
К сожалению так только в идеальном мире.
В наших реалиях так не работает из-за человеческого фактора. Кому не нравится решение или поступки - обязательно докопаются, перевернут все с ног на голову и представят в искаженном, удобном для себя свете.
И это не только про радужные джерси, это в целом вокруг нас. Буквально отличительная черта современности, где в фаворе ложь, гадости и двойные стандарты.
Извините что так грустно в день смеха.
+21
-1
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Sutekh Hexen
Уважил так уважил.
+4
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