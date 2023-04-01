Кузьменко об отказе от радужного джерси: «Я уважаю всех. Надеюсь, все смогут уважать мой выбор»
Андрей Кузьменко прокомментировал свой отказ надевать радужный свитер на раскатку.
Сообщалось, что он решил не надевать джерси перед матчем с «Калгари» после консультации с семьей.
«Я уважаю всех и выбор каждого. Надеюсь, что все смогут уважать мой», – сказал нападающий «Ванкувера».
Кузьменко отказался надеть радужный свитер на раскатку перед матчем «Ванкувера» после консультации с семьей
Но вот другой твой выбор уважали бы не везде.
И в этом принципиальная разница.
В наших реалиях так не работает из-за человеческого фактора. Кому не нравится решение или поступки - обязательно докопаются, перевернут все с ног на голову и представят в искаженном, удобном для себя свете.
И это не только про радужные джерси, это в целом вокруг нас. Буквально отличительная черта современности, где в фаворе ложь, гадости и двойные стандарты.
Извините что так грустно в день смеха.